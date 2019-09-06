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الإنتاج الحربي يخطف مرسي


أعلن الإنتاج الحربي ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. وأوضح خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج أن باسم وقع على عقود انضمامه للنادي العسكري في حضور وكيله ميدو حزين وأشرف عامر رئيس النادي. وأضاف أن الزمالك لم يقيد باسم في قائمة الفريق أو الإعارات لذلك أصبح لاعبا حرا حسب القواعد والقوانين باتحاد الكرة. وكان نادي الزمالك يرغب في إعارة مرسي إلى الإنتاج الحربي قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق للموسم الجديد. وجاء استبعاد الزمالك لمرسي من القائمة ليفتح المجال أمام الإنتاج للتعاقد مع اللاعب بشكل حر ودون أن يحصل الأبيض على أي أموال من الصفقة.


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