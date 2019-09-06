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فاروق جاهز للزمالك


أعلن بيراميدز جاهزية صانع ألعابه محمد فاروق لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر الأحد المقبل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة. وكان فاروق تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة خلال فترة الإعداد، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية ببطولتي الكونفدرالية وكأس مصر.
وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس أن اللاعب عاد إلى تدريبات الفريق، وذلك بنشر صورة له، معلقين عليها بعبارة «لقد عاد». وتأهل بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك بعد فوزه في الدور نصف النهائي على بتروجيت 2-0.


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