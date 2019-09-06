دوليه

يخوض الأهلي اليوم الجمعة الودية الأولى له تحت قيادة السويسري رينيه فايلر أمام فريق المنيا اليوم الجمعة استعدادا لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في 14 من سبتمبر الحالي.

وتأتي المباراة بناء على رغبة فايلر الذي طلب خوض مواجهة ودية قبل أول لقاء رسمي مع الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يحدد فايلر موقفه من خوض ودية جديدة قبل لقاء كانو سبورت في ضوء مستوى اللاعبين خلال مباراة المنيا ومدى حاجته لتجربة لاعبين في مراكز أخرى أو تطبيق خطة معنية.

وتعاقد الأهلي مع فايلر خلفا للأورغوياني مارتن لاسارتي عقب توديع الأحمر لبطولة كأس مصر على يد بيراميدز. وأثار تعاقد الأهلي مع فايلر جدلا جماهيريا بسبب ضعف سيرته الذاتية في الوقت الذي تدافع فيه الإدارة بقوة عن هذا الاختيار. من ناحية أخرى اشترط ظهير أيسر الأهلي حسين السيد الحصول على مبلغ 6 ملايين جنيه في الموسم للانتقال إلى صفوف الاسماعيلي على سبيل الإعارة. وجاءت مفاوضات الإسماعيلي مع حسين السيد بناء على الاتفاق بين إدارتي الأهلي والإسماعيلي ضمن صفقة انتقال محمود متولي إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكان متولي قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي مقابل 15 مليون جنيه بجانب الاتفاق على انتقال لاعبين لصفوف الإسماعيلي أحدهما على سبيل الإعارة وآخر بيع نهائي.

وطالب الإسماعيلي الحصول على خدمات حسين السيد على سبيل الإعارة وأحمد حمدي انتقالاً نهائياً.

