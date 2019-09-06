الاخيرة

أميرَ الخيرِ في الوَطنِ العتيدِ

وراعي العالياتِ مِنَ البُنودِ

ويا أملَ البلادِ سَلِمتَ دوماً

وَعِشْتَ بنعمة العُمْرِ المديدِ

جَعَلْتَ لنا الحياةَ تسير سيراً

يُهَوِّنُ كلَّ صعبٍ في الوجودِ

ونلنا في حِمَاكَ وقد سعِدْنَا

أمانيَ أتعبت قلبَ الحسودِ

مضتْ أيامُنا للمجدِ تزهو

فَتَمتلئ الروابي بالورودِ

وسارت باسمك الرُّكْبان حتى

تسامَى الإسم في كُلِّ النُّجودِ

وأنت لكل ذاك المجدِ أهلٌ

نَـمَتْكَ إلى العُلا أسمى المهُودِ

وذِكرُك طافَ في الدُّنيا جميعاً

به أَصْبَحْتَ كالمثلِ الشَّرُودِ

وعَمَّ نداكَ داني الكون طُرَّاً

ومرّ - كذاك - بالأقصى البعيدِ

ولا عجبٌ إذا التَفَتَتْ قلوبٌ

إليك تُطِلُّ من بَـحْرٍ وَبِيدِ

فَإِنَّ الناسَ تَسْعَى كلَّ حينٍ

إذا عَطِشَتْ إلى النَّبعِ البرودِ

وإنَّكَ يا صُباحُ لنا ضياءٌ

يُنيرُ طريقنا نحو الصعودِ

وَمُذْ صار القيادُ إليك صارت

نواحي الدار في أحلى العهودِ

فإن يك عارضٌ آذاكَ إنَّا

أُصِبْنَا مِنْهُ بالهمِّ الشديدِ

أخذنا في دعاء الله حتى

يُزِيلَ كُرُوبَنَا ربُّ العبيدِ

أكُفُّ الضارعين إليه كانت

تُردِّدُ يا ليالي الفضلِ عودي

تريدُ لك السَّلامةَ والتَّعافي

وتهتف بالمكاره لا تعودي

وقد فَرحَ الجميعُ وكان يوماً

أتى فيه الدعاءُ مع النشيدِ

حَمِدْنَا اللهَ إذ عافاكَ حمداً

وبادرنا إليه بالسجودِ

ولا عجبٌ، فإنا قد عَرَفنا

براعينا الكريم صدى الجدودِ

لقينا من مكارِمِهِ كثيراً

سماحَ القلبِ في كرمٍ وجُودِ

لقد أشْرَقْتَ مُبتسماً علينا

كنورِ الشمسِ في الصُّبحِ الجديدِ

وكانت طَلَّةً كُنَّا نراها

خيال المغرمين بيوم عيدِ

أَتَتْنَا فَرحةٌ غَمَرَتْ وَعَمَّتْ

وقد أقْبَلتََ في خَطْوٍ وَئيدِ

وَحُقِّقَ ما رجوناهُ فَوَافَى

شفاءُ الشيخِ بالأملِ الوحيدِ

صُباحَ العِزِّ إنا قد شَهدنَا

سجايا منك يا نَسْلَ الأُسُودِ

تُناديك الكويتُ بكلِّ فَخْرٍ

فديتُك، أنتَ في الدَّربِ الرشيدِ

وينطلقُ النشيدُ بكلِّ فَجٍّ

وتشدو الطيرُ من بعد الهُمُودِ

نُنَادِي فَلْتَعِشْ مِنْ غَيرِ شَرٍّ

وتُردِي كُلَّ جَبَّارٍ عنيدِ

فَيَلْقَى من رحالك كُلُّ خصمٍ

لسوءِ فِعَالِهِ قَطْعَ الوريدِ

لقد عاشت كويتُ المجدِ قِدْماً

وتبقى اليوم في النَّسَقِ الوطيدِ

وإنَّا في الختامِ لنا دُعاءٌ:

فَدُمْ بالخيرِ في كُلِّ العهودِ

د. يعقوب يوسف الغنيم

