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مسلسل فضائح «فيسبوك» لم يتوقف بعد أن أكدت الشركة الأميركية أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي الموقع قد تم كشفها في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت. وتعد هذه الفضيحة ضربة جديدة بعد سلسلة الفضائح المتكررة في الآونة الأخيرة، حيث تم تسريب معلومات 419 مليون مستخدم دون موافقتهم.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية؛ تم الوصول إلى بيانات 419 مليون مستخدم عبر خادم في شبكة الإنترنت لم تكن محمية بكلمة مرور، وسربت بيانات حوالي 133 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و 18 مليون مستخدم في المملكة المتحدة و 50 مليون مستخدم في فيتنام، وتحتوي تلك البيانات على أرقام هواتف وأسماء المستخدمين.

كانت فيسبوك تقوم بعرض أرقام هواتف المستخدمين في موقعها إلا أنها قامت بإلغاء هذه الخطوة بعد اتهامات بانتهاكها لخصوصية المستخدمين.

ولم تقم الشركة بالرد على أسئلة حول ما إذا كانت فيسبوك ستبلغ المستخدمين الذين تعرضت معلوماتهم للاختراق، حيث ذكرت فقط أنها لا تزال تحقق.

وعلى الرغم من أن وصف فيسبوك أنها بيانات قديمة إلا أن أرقام الهواتف تعد طريقة للتعرف على هويات الأشخاص، ويمكن استخدامها للحصول بسهولة على كميات كبيرة من المعلومات الشخصية.

