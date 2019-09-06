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تدور مناقشات من وقت لآخر حول الذكاء الصناعي وأنه سيحل محل الإنسان في الكثير من المهام والوظائف. كما تشير بعض الإحصاءات إلى نسب متزايدة من البطالة المتوقعة في المستقبل بسبب تطبيقات الذكاء الصناعي بما يؤدي لانتشار مشاعر سلبية تجاه التطور في مجال الذكاء الصناعي. ولكن هناك جانب إيجابي مشرق، فبالإضافة إلى المزايا العديدة المرجح أن يوفرها الذكاء الصناعي مستقبلا، فإن الملياردير جاك ما قال إنه يتوقع مستقبلاً مشرقًا جديداً للذين يعانون من الإرهاق المزمن، حيث لن تزيد عدد ساعات العمل أسبوعيا عن 12 ساعة متفرقة، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبحسب ما صرح به ما، وهو قطب من أقطاب رجال الأعمال الصينيين، ويتولى إدارة الموقع التجاري الضخم «علي بابا»، إن التقدم الصاروخي والسرعة في مجال الذكاء الصناعي، والإصلاح في مجال التعليم، يمكن أن يعني أن الكثير من الموظفين والعمال لن يضطروا للعمل في نهاية المطاف إلا لحوالي ربع عدد ساعات عملهم الأسبوعية الحالية.

وأضاف ما، خلال مؤتمر الذكاء الصناعي في الصين، إن هذا الأمر يعني، من الناحية النظرية، أن مدة العمل أسبوعيا لن تزيد عن 3 أيام لعدد 4 ساعات يوميا.

