سعديه مياح دهيمان العركي، أرملة نومان دحيلان الشمري 65 عاماً شيعت، الرجال: سعد العبدالله، ق9، مقابل السكراب، ت: 55446565، النساء: القصر، ق4ب، ش2، م228

عائشة سعود عبدالعزيز القديري، زوجة سالم صالح أحمد الشايجي 40 عاماً شيعت، الرجال: الروضة، ق4، ش42، م6، ت: 96077788، النساء: الروضة، ق4، ش45، م8، ت: 99810778

نوره محمد القرعوطه الرشيدي 80 عاماً شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله المبارك، ق9، ش905، م32، ت: 99380005، النساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق9، ش923، م24 (مقابل فرع الجمعية)

بدرية عبدالسيد المعلا، أرملة جمال حسين دشتي 80 عاماً شيعت، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، ق12، شارع خالد بن عبدالعزيز، ت: 99532227، النساء: حسينية السيد علي الموسوي، بنيد القار، ق1، شارع الازهر، قسيمة 7، م12، ت: 50518668

إنا لله وإنا إليه راجعون