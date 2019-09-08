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الرياض- الوكالات: أكدت المملكة العربية السعودية أن حلّ الأزمة الخليجية لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية، واستذكرت دعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى وقف الحملات الإعلامية، مشددة على أن الرياض راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية- القطرية وعالجنا أوضاع العمال في قطر، وسهلنا عبور الطلاب السعوديين حسبما جاء في بيان أصدرته وكالة الأنباء السعودية واس أمس بشأن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة.

وأكد البيان السعودي أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكّر بدعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال القمة الخليجية الـ39 التي عقدت في الرياض يوم 9 ديسمبر 2018 إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات. وشدد البيان على أن الشّعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة التي اكد أيضا انها ستظل سندًا للشعب القطري الشقيق.

وقال تقرير وكالة الأنباء السعودية إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء.

وتابع أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر.

واضاف سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر.

وأكدت واس أن المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني