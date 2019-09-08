الأولى

فقد القطاع النفطي احد ابرز رجالاته الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح الذي توفي مساء امس الاول اثر نوبة قلبية عن 52 عاما، وشغل الشيخ طلال منصب وكيل وزارة النفط بالوكالة، كما شغل عددا من المناصب. حيث مثل الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك كما حل عضوا في اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها النفطية، وعمل عضوا في مجلس ادارة كل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية. وكان الديوان الاميري قد نعى المغفور له بإذن الله الشيخ طلال وأعلن ان جثمان الفقيد سيوارى الثرى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاحد.

