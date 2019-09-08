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مركز التواصل الحكومي بحث التعاون مع «تويتر»


بحث رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم سبل ومجالات التعاون المشترك مع المدير العام للمكتب الإقليمي لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان بنجامان أمبن ونائب الرئيس التجاري في وكالة (كونكت آدز) محمد مجاهد. وقال مركز التواصل الحكومي في بيان صحافي امس ان البحث تناول آفاق دعم العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومنصاته الحديثة والاستفادة من تجارب (تويتر) في تطوير آليات التواصل ودعم وتعزيز التواصل لدى الجهات الحكومية.


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