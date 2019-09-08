الأولى

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي عن عدم صحة ما يثار عن اندماج شركة ريم العقارية المديرة لعقارات شؤون القصر مع شركة المنتجعات العالمية القابضة، مشيرا الى انه صدر قرار من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بعدم الموافقة على ذلك الاندماج. ونفى في جواب برلماني على سؤال أحد النواب أن مدير عام شؤون القصر كان عضو مجلس ادارة في شركة ريم العقارية اثناء ترسية ادارة عقارات الهئية لصالح تلك الشركة.

وبين الوزير ان التعاقد ينص على ان تحصل الشركة على 3% من الايرادات الفعلية للعقارات التي تديرها بشكل ربع سنوي، وقد رسا العقد عليها لكون عرضها افضل العروض المالية والفنية، بعد استبعاد الاعلى سعرا، وكذلك غير المطابقة لما تضمنته كراسة الشروط.

من جانب آخر عاب النائب محمد هايف الخلل الحكومي المتمثل بعدم الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية ما أضر بالمواطنين وادى الى القاء القبض على بعضهم بحجة التخلف عن التجنيد، رغم كونهم مستحقين للتأجيل القانوني.

وقال: قانون التجنيد الالزامي قانون وطني مهم للوطن ومفيد للشباب، والواجب تنفيذه من جميع الجهات حتى لايشوب طريقة التطبيق تعسف أو ضرر على المواطنين بالقاء القبض في منافذ البلاد على طلبة جامعة أو طلبة ضباط. من جهته، قال النائب عادل الدمخي ان سمو الامير صدره رحب لجميع الكويتيين فكلهم أبناؤه من دون تمييز او تفرقة، وسموه حريص على انهاء اي مشكلة داخلية قد تطرأ في اي وقت.

وكشف عن جهود مستمرة بشأن العفو العام، مشيرا الى ان هناك الكثير يحرصون على ألا تكون هناك مصالحة وطنية ويسعون الى غرس النزاع والفتنة في البلد.

وفي شأن آخر، تناقش اللجنة المالية، بحضور وزير المالية وممثلي مؤسسة التأمينات تصورات الغاء نظام استبدال المعاش التقاعدي والاستعاضة عنها بأمثال الراتب