الأولى

أكد وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل أنه لم يتم بعد البدء بدراسة الجدوى التفصيلية الخاصة بإطلاق مشروع المنطقة الصناعية البترولية جنوب البلاد، مشيراً في رده على سؤال برلماني حصلت النهار عليه إلى أنه تم عرض مشروع المنطقة الصناعية البترولية على الجهات المعنية، وتم أخذ الموافقة على تخصيص أرض المشروع ، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة التفصيلية، سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لأخذ الموافقات المطلوبة للمشروع. وعن الأسباب التي أدت لتأخير البدء في المشروع قال إن الأرض حالياً تستخدم كمنطقة تشوين لأعمال مشروع في منطقة الزور، التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ولن تكون الأرض جاهزة حتى يتم الانتهاء من المشروع. واشار إلى أنه حسب الدراسة المبدئية والتي تم إعدادها في عام 2011 سيوفر المشروع ما يزيد عن 7000 فرصة عمل مباشرة، و3500 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع أن تتناسب 25 % من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية، وسيتم تحديد عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع ومدى ملاءمتها لسوق العمل الوطني بشكل أدق في دراسة الجدوى التفصيلية المزمع إعدادها.