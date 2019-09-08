وطن النهار

بحث الوفد النيابي الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة الادارية والمالية للجميعة البرلمانية الاسيوية اخيراً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين.

وقال رئيس الوفد راكان النصف لـ «كونا» ان الوفد الكويتي تلقى دعوة خاصة من رئيس البرلمان العراقي للاجتماع به حيث تمت مناقشة العلاقات وسبل تطوير الدبلوماسية البرلمانية الثنائية.

ونوه النصف بالعلاقات النيابية الطيبة بين البلدين والتي شهدت تقدما ملحوظا مثنيا في الوقت نفسه على نجاح البرلمان العراقي في استضافة اجتماعات اللجنة الدائمة المالية الادارية للجمعية البرلمانية الاسيوية في العراق.

من جانبه قال عضو الوفد الكويتي النائب خليل عبدالله انهم يتطلعون الى ان تكون العلاقات البرلمانية العراقية- الكويتية على احسن حال وان لا يكون هناك تعكير لصفو هذه العلاقة ما دامت هناك منظمات دولية ومؤسسات حاكمة.

واكد النصف ان الكل تواق لمد اواصر التعاون بين البلدين وتعزيزها لتكون جسورا ثابتة ومتأصلة داعيا الى «عدم الالتفات الى ما وصفها بالاصوات النشاز هنا او هناك».

وكانت الكويت قد شاركت باجتماعات مؤتمر اللجنة الدائمة للوائح الادارية والمالية للجمعية البرلمانية الاسيوية بوفد برلماني ضم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضو الشعبة النائب د. خليل عبدالله ابل.

