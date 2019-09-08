وطن النهار

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني تعيين الدبلوماسي الروماني كريستيان تودور رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.

وذكر مكتب موغيريني التي تشغل كذلك منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في بيان ان تودور يعمل حاليا سفيرا لرومانيا لدى قطر.

وكان الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي وموغيريني قد افتتحا رسميا في 14 يوليو الماضي مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.

وقال الخالد في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح إن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للكويت في التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة والتعاون الأمني والعسكري الى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مؤكدا ان افتتاح هذه البعثة يعتبر تتويجا لمسيرة التعاون الناجحة بين الجانبين.

وأشار إلى حرص الكويت على تلك الشراكة، موضحا ان وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد من شأنه إتاحة المجال الأوسع والأرحب في تعزيز التعاون المشترك.

بدورها قالت موغيريني في كلمتها خلال حفل الافتتاح إن افتتاح مقر البعثة في الكويت دليل على مدى قرب الجانبين ورغبة الاتحاد الاوروبي في تعزيز العلاقات مع الكويت.

وبينت أن الوفد الأوروبي سيسعى إلى بناء جسور بين المجتمع الكويتي والمواطنين الأوروبيين مشيرة إلى أن هذا الوفد يعد الثالث للاتحاد الاوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي فهناك وفدان في السعودية والإمارات.

