وطن النهار

نفذت ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة بالتعاون مع مركز الامل لعلاج الادمان خطة تمارين الحوادث الوهمية للمستشفيات الحكومية «اخلاء وايواء» بهدف تدريب العاملين من اداريين وكوادر طبية على التعامل مع حالات الحوادث والكوارث داخل المستشفى والتنسيق مع ادارة الطوارئ الطبية لاسعاف الحالات الى المستشفيات المساندة والوقوف على مدى جهوزيتها عند وقوع مثل هذه الحوادث. وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي.

في تصريح صحافي ان الادارة نفذت خطة التمرين في مركز الامل لعلاج الادمان وكان التمرين عبارة عن تسرب مواد خطره من المختبر. وقد قام فريق الطوارئ والتدخل السريع بالمستشفى بإخلاء العاملين بالمركز والتعامل مع حالة واحدة خطرة.

واضاف ان ادارة الطوارئ الطبية تعاملت مع الحالة الخطرة وتم نقلها الى مستشفى الصباح وقد فعلت خطة الحادث الكبير ووزعت ضباط مواقع وضباط اتصال وربط الحدث بموجة لاسلكية موحدة بقسم العمليات في ادارة الطوارئ. وذكر ان ادارة المستشفى فعلت خطة الطوارئ.

