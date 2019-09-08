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المزرم التقى المدير الإقليمي


لـ «تويتر»
بحث رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم مع المدير العام للمكتب الإقليمي لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان بنجامان أمبن ونائب الرئيس التجاري في وكالة (كونكت آدز) محمد مجاهد سبل ومجالات التعاون المشترك.
وقال مركز التواصل الحكومي في بيان صحافي امس ان اللقاء تناول آفاق دعم العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومنصاته الحديثة والاستفادة من تجارب (تويتر) في تطوير آليات التواصل ودعم وتعزيز التواصل لدى الجهات الحكومية.


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