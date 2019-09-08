وطن النهار

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ان انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي مقرونة بتحقيق غايات تنموية غير مسبوقة عبر تدشين مشاريع انشائية واستراتيجية تضمنتها خطة التنمية في ركيزة رأس المال البشري الابداعي الامر الذي يعد نقلة نوعية في ملف تطوير التعليم.

وأوضح الوزير العازمي في تصريح لـ (كونا) أمس السبت ان النهوض بالتعليم يعد العصب الرئيس نحو تحقيق غايات التنمية وخططها الطموحة مشيرا الى ان جهود وزارتي التربية والتعليم العالي تصب في اتجاه تحقيق التنمية البشرية وربط المشاريع التعليمية بتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأوضح ان ذلك يأتي من خلال منح الطلبة في كل المستويات والمراحل البيئة التعليمية المميزة والبرامج الدراسية المتطورة والرعاية اللازمة لتنمية المهارات والابداعات المختلفة لديهم.

واشار الى ان خطوات رفع المستوى التعليمي والاصلاح الشامل ترجمت على ارض الواقع من خلال وضع استراتيجية شاملة للتعليم المدرسي واقرار تشريعات تنموية وتطويرية في مجال التعليم العالي فضلا عن تدشين كليات في حرم جامعة الكويت الجديد في الشدادية ودخول 20 مدرسة جديدة للخدمة.

وبين أنه تم أيضا اعادة بناء وتجديد عدد آخر من المدارس مؤكدا الاستمرار في نهج الاصلاح التعليمي الى حين تحقيق المستويات العالمية المنشودة.

واكد استمرار رصد ومتابعة مشاريع وزارتي التربية والتعليم العالي في خطط التنمية لضمان استمرارية العمل وفق الخطط الزمنية الموضوعة وعدم تعثر هذه المشاريع معلنا ان العام الدراسي الجديد سيشهد مشاريع اصلاحية جديدة تضمن المضي قدما بتطوير التعليم والبيئة التعليمية.

وشدد على أن ملف الاصلاح والتطوير يتطلب تضافر جهود شركاء العملية التعليمية كافة سواء من المؤسسات التعليمية المختلفة والهيئات التعليمية والادارية والطلبة واولياء امورهم داعيا اياهم الى استغلال الموارد والامكانات المتاحة نحو المضي قدما بتخريج دفعات مميزة من الطلبة القادرين على دفع عجلة التنمية.

وأشار الى ان المستجدات العالمية في مجال التعليم متسارعة وتتطلب مواكبتها باستمرار موضحا ان مواكبة التطور التنموي «لا تتحقق إلا من خلال تزويد ابنائنا الطلبة بالعلم المتطور الحديث».

وهنأ العازمي ابناءه الطلاب والطالبات واولياء امورهم والهيئات التدريسية والادارية في كل مؤسسات التعليم بالبلاد بمناسبة انطلاقة العام الدراسي 2019/2020 متمنيا السداد والتوفيق للطلبة ومعلميهم.

وينطلق قطار العام الدراسي اليوم بالتحاق نحو 683 ألفاً و359 طالبا وطالبة موزعين على مدارس التعليم الحكومي والخاص والتربية الخاصة والمعاهد الدينية، حيث يدشن طلبة الصف الأول ورياض الاطفال العام الدراسي بإجمالي 87 ألفاً و111 طالبا وطالبة و30 ألفاً و937 في التعليم الحكومي و13 ألفاً و895 في التعليم الخاص، على أن ينتظم طلبة بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة في اليوم الذي يليه ثم طلاب وطالبات الثانوية بغد غدٍ الثلاثاء.

وينتظم بحسب آخر احصائية لوزارة التربية، نحو 42 ألفاً و277 طفلا وطفلة موزعين على 196 روضة في مختلف المناطق التعليمية بواقع 10 آلاف و620 طفلا على 38 روضة في الاحمدي، و7 آلاف و705 أطفال على 29 روضة في الجهراء، و4 آلاف و100 طفل على 26 روضة في حولي، و4 آلاف و974 طفلا على 30 روضة في العاصمة، و8 آلاف و51 طفلا على 39 روضة في الفروانية، و5 آلاف و954 طفلا على 34 مدرسة في مبارك الكبير.

ويلتحق في المدارس الحكومية في الصف الاول الابتدائي نحو 30 ألفاً و937 تلميذا وتلميذة، بواقع 7 آلاف و538 طالباً وطالبة في الاحمدي، و5 آلاف و748 طالباً وطالبة في الجهراء، و3 آلاف و868 طالباً وطالبة في حولي، و4 آلاف و117 طالباً وطالبة في العاصمة، و5 آلاف و919 طالباً وطالبة في الفروانية، و3 آلاف 747 طالباً وطالبة في مبارك الكبير.

وينتظم نحو 13 ألفاً و895 طالبا وطالبة في مدارس التعليم الخاص العربية، موزعين 3 آلاف و410 طلاب في مدارس رياض الاطفال و10 آلاف و485 طالبا وطالبة في الصف الأول الابتدائي.

