وطن النهار

تستقبل جامعة الكويت في منطقة الشدادية اليوم أول دفعة من طلبتها البالغ عددهم نحو 22 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2019/2020.

ووفق ما أعلنته الجامعة فإن خطة الانتقال والتشغيل تشمل انتقال أربع كليات انتقالا كليا وهي كليات (العلوم الإدارية) و(الآداب) و(التربية) و(العلوم الحياتية).

وسيتم أيضا انتقال كلية العلوم وكلية الهندسة والبترول انتقالا جزئيا مع توفير خدمة نقل الطلبة من المواقف المخصصة لهم إلى الكليات بالاضافة إلى نقل الطلبة بين الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه إلى موقع الجامعة الجديد في الشدادية.

وعمدت الجامعة الى توفير بوابات خاصة لتسهيل دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلبة مختلفة عن بوابات دخول الأعمال الإنشائية.

وشددت على اتمام جهوزية المدينة الجامعية موقعيا من مباني الكليات والبنية التحتية والخدمات الموقعية من المداخل والمخارج ومواقف السيارات والشوارع الداخلية والخارجية الى جانب خدمة الباصات للطلبة وخدمات التغذية وشبكات الاتصال قبل بداية استقبال الطلبة. وحرصت الجامعة على توفير خدمات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مرتادي حرم الشدادية ووجود أفراد الأمن عند البوابات وفي مواقع المباني داخل الحرم الجامعي لتأمين الطرق وحفظ الأمن ومساعدة الطلبة في توضيح الطرق المؤدية لمواقع الكليات والقاعات الدراسية.

وإضافة الى ذلك هناك تعاون مشترك مع وزارة الداخلية لتوفير دوريات أمن للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية مع بدء الفصل الدراسي الأول الى جانب توفير عيادات طبية في كليات الجامعة لضمان سلامة مرتادي الجامعة.

استعدادات خاصة

ونقل بيان صحافي صادر عن الجامعة أمس عن مدير إدارة الأمن والسلامة في الجامعة خالد الياقوت قوله انه تم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الاول وضع خطة استعداد خاصة بالادارة تتضمن كل الأمور المتعلقة بأعمالها.

وأضاف الياقوت أن الإدارة أصدرت التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على تقديم كل المساعدات والتسهيلات المتاحة والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى كلياتهم بسهولة ويسر.

وأكد جهوزية العيادات الطبية في المواقع الجامعية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة التي تحدث بالجامعة موضحا أن الإدارة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإقامة المحاضرات التوعوية والتثقيفية في جانب السلامة العامة والوقائية.

وذكر أن غرفة المراقبة المركزية تعمل على مدار الساعة حيث يتم تلقي البلاغات على خطي الطوارئ المباشر (24983333) والداخلي (83333) مؤكدا استعداد الادارة لتلقي البلاغات من جميع مرتادي الحرم الجامعي.

وبدورها أكدت مدير إدارة الخدمات العامة بجامعة الكويت سنابل الدويسان في البيان تجهيز شعبة النظافة بتخصيص عمالة النظافة لجميع الكليات والمباني وكذلك الطرق والساحات الخارجية وتجهيز شعبة الخدمات الفنية بالأجهزة والمواد المطلوبة لتلبية كل احتياجات الكليات ومراكز العمل بالجامعة.

واضافت الدويسان ان الادارة قامت بأعمال الصيانة الشاملة لجميع الأجهزة السمعية والبصرية في المسارح والقاعات تمهيدا لأنشطة الكليات وفعاليات الجامعة الطلابية والعمل على تطويرها في المستقبل.

وأشارت إلى تخصيص باصات لموقع حرم جامعة الكويت الجديد في (الشدادية) مقسمة الى باصات لنقل الطالبات من المنازل والعكس وباصات للنقل بين المواقع الجامعية داخل وخارج أسوار الحرم الجامعي الى جانب الموقع الجديد بالشدادية.

ومن جهتها أكدت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة المهندسة حميدة الخالدي في البيان قيام الإدارة بالعديد من أعمال الإصلاحات والصيانة الجذرية في جميع مرافق الجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2019/2020.

