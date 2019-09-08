وطن النهار

أتم قطاع المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية جميع استعداداته الأمنية والمرورية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 تواكبها حملة إعلامية توعوية لتسهيل حركة المرور على كل الطرق لضمان أمن وسلامة أبنائنا الطلبة.

وفي هذا الشأن وزعت دوريات المرور والنجدة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والتقاطعات الفرعية حيث ستتولى دوريات النجدة والأمن العام مداخل ومخارج المدارس ذات الكثافة وفق ما أفادت به الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس السبت.

في المقابل ستتسلم دوريات المرور الطرق الرئيسة لتأمين وتسهيل حركة المرور والحد من الازدحامات والاختناقات وسرعة التعامل مع أي حادث مروري يكون سببا في ازدحام الطريق كما يعمل هاتف الطوارئ (112) على مدار الساعة لتلقي البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية وتوجيه الدوريات إلى أماكن البلاغات.

وإضافة إلى ذلك تمت برمجة الإشارات الضوئية حسب الكثافة المرورية في كل اتجاه ويتم تعديل الوقت وفقا لمتغيرات حركة المرور إلى جانب التعامل مع المركبات المتعطلة أو الحوادث المرورية أو التحرك في اتجاه البلاغ الوارد إليها من غرفة العمليات وتم توزيع هذه الدوريات على التقاطعات والشوارع الرئيسة والطرق السريعة حسب التخطيط الجغرافي لكل محافظة.

ووفق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني فإن تحديد المسار والخروج المبكر من المنزل من شأنه الحد من الاختناقات المرورية والمساعدة على التركيز أثناء القيادة والانتباه إلى الطريق ويقلل من وقوع الحوادث المرورية.

