وطن النهار

اختتم برنامج بريق للتفكير الايجابي والرفاهية النفسية المتكاملة الدورة التدريبية الأولى بتكريم 350 معلما.

وأشاد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية فهد الغيص في بيان صحافي أمس ببرنامج بريق مثمنا جهود جميع القائمين عليه وعلى رأسهم رئيسة المجلس التنفيذي للبرنامج الشيخة انتصار سالم العلي.

وأكد أن البرنامج الذي انطلقت دورته الاولى الاثنين الماضي بالتعاون مع وزارة التربية متميز ومتكامل ويلقى اهتمام الوزارة وقيادييها وتم اعتماده ضمن خطة الحكومة بالتعاون مع الوزارة مثمنا جهود الجهاز الإداري والفني الذي قام بإعداد هذا المشروع الذي يهدف إلى تدريب وتطوير المعلمين والمعلمات في التعليم العام.

من جانبه أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي في كلمة له في حفل الختام أهمية تطوير العنصر البشري الذي يعد الاستثمار الحقيقي.

وأعرب عن أمله بانتشار اشعاع (بريق) لينير الطرق نحو مستقبل أفضل مؤكدا أهمية أن يتم الموازنة بين هذا المشروع ومشاريع أخرى من شأنها تعزيز التنمية البشرية التي تتماشى مع رؤية الدولة ورؤية المنطقة عموما.

واشار الى انه من الممكن ان يتبنى المجلس هذا المشروع ويقوم بتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية وتعزيزه من خلال توسيع الحوار حول هذه القضايا المهمة.

ومن جهته قال مدير ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية فيصل الأستاذ ان الوزارة تسعى لتغيير النظرة التقليدية إلى نظرة حديثة تحاكي الذكاء الاجتماعي والنفس الاجتماعية المقبلة على الحياة. من جانبها ذكرت مديرة البرنامج رقية حسين أن (بريق) سيشهد الأسبوع المقبل دورة في الجزء الثالث من المنهج للحاصلين على الجزء الأول والثاني مبينة أنه سيتم تنظيم الدورتين الثانية والرابعة في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت حسين أن منهج بريق يعتمد على ستة أجزاء الأول والثاني لطلبة الصف العاشر والثالث والرابع للصف الحادي عشر أما الخامس والسادس فيتم تدرسيهما لأول مرة العام المقبل للصف الثاني عشر. واشارت الى أن تطبيق (بريق) على الأجهزة الذكية يسهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نشر الفكر الإيجابي بالإضافة إلى أن منحة (بريق) إلى جامعة بيركلي تتزايد عاما بعد عام لتشمل المزيد من المعلمين المتميزين.

