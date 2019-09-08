وطن النهار

اكد وكيل وزارة الاشغال اسماعيل الفيلكاوي ان اعمال معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة صباح الاحمد تجري وفقا للمواصفات والاشتراطات ولا تمثل خطرا على المواطنين.

واضاف: وردا على ما اثير اخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من ان مياه الصرف الصحي بالمدينة تمثل خطرا على المواطنين تم التأكد من معالجة مياه الصرف الصحي من خلال 9 مواقع بواقع 18 محطة معالجة بطاقة استيعابية تغطي مياه الصرف الناتجة عن المنطقة وسيتم زيادة الطاقة الاستيعابية حال زيادة عدد السكان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها امس لمواقع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الاحمد، ورافقه خلالها مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري سهى اشكناني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ايمان العمر وعدد من قيادات الوزارة.

وشدد الفيلكاوي على ان الوزارة مستعدة للتعامل مع جميع التدفقات المستقبلية كما ان لديها خطة كاملة للوفاء بمتطلبات المدينة، مشيرا الى انه تم التأكد من عمل مجرور الامطار والصحي الرئيس الاول والثاني الذي يعمل بكفاءة عالية وتجميع المياه المعالجة في المناطق البعيدة عن الوحدات السكنية وهناك تعاون بين الوزارة وشركة النفط لاستغلال المياه الخارجة من المجارير.

متابعة حثيثة

من جانبها، قالت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري سهى اشكناني ان الهيئة من بين احد اولوياتها تصميم حل جذري لمشكلة تصريف مياه الصرف الخاصة بمدينة صباح الاحمد السكنية والمدن الاسكانية المجاورة مشيرة الى انه جار حاليا تصميم مجرور رئيس من قبل مكتب استشاري عالمي لوضع المواصفات العالمية لتصريف شبكة صرف الامطار من المدينة من نهاية المجرور وبطول 73 كيلو باتجاه الجنوب نحو مخرج النويصيب.

وزادت: نحن في مرحلة اعداد التصاميم النهائية لهذا المجرور وسيتم ادراج المشروع ضمن ميزانية العام المقبل 2020/2021 واضافت بان الهيئة وضعت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها وزارة الاشغال تصريف المياه في المدينة كاولوية وهناك متابعة حثيثة من قبل مجلس الوزراء وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري للاعمال داخل المدينة بصفة اسبوعية وشهرية لمتابعة هذا الموضوع المهم للحفاظ على صحة وسلامة قاطني المنطقة وستكون الامور على ما يرام بعد تصميم وتنفيذ هذا المجرور الرئيس.

بدوره قال مدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة د. مشعل الابراهيم جئنا اليوم مع وزارة الاشغال وهيئة الطرق لمتابعة معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن مدينة صباح الاحمد السكنية ولقد جاءت القياسات لتؤكد انه لا يوجد اي ارتفاعات في المياه لغاز كبريتيد الهيدروجين والامونيا فقد كانت مخرجات المياه واضحة عكس ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي فنحن حريصون على تطبيق حماية البيئة ولوائحه من خلال اخذ العينات بصورة متتابعة لتحليلها في مختبرات الهيئة والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية كما ستتم مخاطبة بلدية الكويت والرعاية السكنية لوجودة نفايات لابد من ازالتها بأسرع وقت ممكن كما نطالب بتعاون الجهات في الاستفادة من هذه المياه في الري والتحريج.

