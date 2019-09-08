وطن النهار

قال مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان، إن إدارة الهيئة حريصة برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار د. فهد العفاسي على تقديم كل الخدمات والمساندة لأبنائها وبناتها القصر المشمولين برعاية الهيئة بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد، حيث نظمت الهيئة وبالتعاون مع وزارات «التربية والداخلية والصحة» والمركز العلمي فعالية العودة للمدارس وذلك لتحقيق أهدافها في رفع مستوى التحصيل العلمي وتهيئة أبنائها المشمولين برعاية الهيئة لبداية عام دراسي جديد لتحقيق التفوق الدراسي.

وأوضح الشيتان في تصريح صحافي، أن الفعالية شملت ورشة عمل من قبل ممثلي وزارة التربية لاكساب أبنائنا القصر مهارات تنظيم الوقت في أداء الواجبات المدرسية ومراجعة المنهج العلمي وذلك من خلال أساليب ومهارات وتقنيات في هذا المجال، مؤكدا أن الورشة واكبتها أجواء احتفالية تضمنت العديد من الأنشطة التي يقدمها المركز العلمي ضمن مرافقه المتمثلة في الأكواريوم وقاعة الاستكشاف وسينما الأي ماكس. وأشار إلى أن الهيئة قدمت دعما ماديا لشراء الحقيبة المدرسية، كما أنها تدعم التعاون مع جمعية المعلمين الكويتية من خلال توفير دروس التقوية خلال العام الدراسي لرفع مستوى التحصيل العلمي لابنائها القصر المشمولين برعاية الهيئة.

بدوره، اكد نائب المدير العام المهندس حمد البرجس ان هذه الامسية الاحتفالية تحتوي على كثير من البرامج التربوية والتعليمية التي تساعد ابناءنا القصر على مواصلة دراستهم واستقبال العام الدراسي بنشاط واقبال، لافتا إلى أن الهيئة تعمل بكل الوسائل لخلق بيئة يستمتع فيها الابناء خلال عام دراسى جديد ينمون فيه هواياتهم.

وأوضح البرجس ان الهيئة بدعم من رئيس مجلس الادارة وزير العدل ومدير عام الهيئة تقوم بالاشراف على جميع الخطط التربوية التي تسهم فى مصلحة ابنائنا القصر، لافتا إلى ان العديد من البرامج اشتملت عليها امسية الاحتفالية وعرض افلام تربوية هادفة تعود عليهم بالنفع خلال تحصيلهم الدراسي.

