وطن النهار

أعلن المؤسس والمنسق العام لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال عن تمثيل 4 من أعضاء الفريق للكويت في الاحتفالية الدولية للحرف اليدوية التي تقام خلال الفترة من 13-16 سبتمبر الحالي في مدينة كوكاند بجمهورية أوزبكستان بالتعاون والتنسيق مع المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسفيك (WCC-ARP). وقال كمال في تصريح صحافي أن 1400 حرفي سوف يشاركون في الاحتفالية المذكورة من 40 دولة حول العالم، موضحا أن الـ 4 أعضاء إكسبوا 965 الذين سيشاركون في الاحتفالية هم منسق الحرفيين (ناسج ومصمم وأنوال يدوية) د. علي صالح النجادة، والباحث في التراث واللهجة الكويتية حسن أحمد القطان، والمتخصص في الحفر والحرق على الخشب أنور باقر الجدي، والمتخصص في الحفر والتشكيل على الخشب غانم الحساوي. وتابع كمال أن هذه المشاركة الدولية لأعضاء الفريق ليست الأول من نوعها دوليا، فقد شارك عدد من أعضاء الفريق في مؤتمرات ومعارض واحتفاليات مختلفة في كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية ا?يران الإسلامية، وجمهورية النيبال الديموقراطية. الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، وأوكرانيا، إضافة ا?لى جمهورية أوزباكستان.

وأوضح كمال أن فريق ا?كسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين تأسس بتاريخ 7/3/2016 والفريق مسجل كفريق تطوعي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن الفريق عضو في المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسفيك (WCC-ARP)، ويضم الفريق نحو 145 عضواً يمارسون اكثر من 45 تخصصا تراثيا وحرفيا وإبداعيا، لافتا إلى أنه منذ تأسيس الفريق وحتى الآن تم 3 معارض سنوية رئيسة واكثر من 130 معرضا متنوعا داخل وخارج الكويت، كما تعاون الفريق في إقامة معارض بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص. كذلك حرص الفريق على إقامة العديد من معارضه في المدارس الحكومية والخاصة وفي جامعة الكويت، وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والثقافية ونحوها. كذلك عقد إلى جانب معارضه السنوية السابقة 6 ملتقيات مختلفة، كما كرم في تلك المعارض نحو 1050 شخصية كويتية وعربية وغير عربية رائدة ومتميزة ممن اسهموا في رفع راية الكويت وخدموا ا?هلها في مختلف مجالات العمل والعطاء ا?و خدموا التراث والحرف اليدوية والثقافة بشكل عام.

