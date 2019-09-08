وطن النهار

يقوم وفد من بلدية الكويت برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات عضو الفريق م سعد المحيلبي وعضوية كل من مدير ادارة التنسيق م. جاسم الحبيب ومن ادارة المخطط الهيكلي م. سليمان الراشد بزيارة الاتحاد الأوروبي لحضور ورشة التخطيط العمراني التي ستعقد غدا وحتي الحادي عشر من الحالي في بروكسل.

وفي هذا السياق أكد المحيلبي أن الزيارة تأتي تنفيذا لقرار اجتماع لجنة الوزراء المعنيين بشؤون بلديات دول مجلس التعاون في الاجتماع الحادي والعشرين في الكويت في نوفمبر 2018 بتنفيذ ورشتي عمل تكون الأولى معنية بثلاثة محاور تتمثل في الرؤية الاستراتيجية، البيانات والمعلومات، السياسات المكانية و الورشة الثانية تتمثل في التنمية المشتركة، تطوير المناطق الحدودية، البعد الإقليمي والعالمي.

وأشار المحيلبي إلى أهمية تنفيذ زيارة الاتحاد الأوروبي بمشاركة المختصين للاطلاع المباشر على تجربته المتكاملة المميزة في التخطيط العمراني والاستراتيجي، مؤكدا موافقة الاتحاد الأوروبي على زيارة المديرية العامة للأقاليم والسياسات الحضرية في المفوضية الأوروبية.

