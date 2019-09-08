loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإدارة العامة للإطفاء جابت على المجالس الحسينية

المحميد: نشيد بتعاون أصحاب الحسينيات مع تعليمات الوقاية


قام المنسق العام للجان الأمنية الخاصة بالادارة العامة للاطفاء ومدير اطفاء محافظة مبارك الكبير العميد محمد المحميد مساء يوم امس بجولة تفقدية شملت عددا من الحسينيات للاطلاع على سير عمل نقاط الاطفاء الأمنية التي تم توزيعها على الحسينيات. وأكد العميد محمد المحميد عقب الجولة التفقدية على ان الجهوزية في الحسينيات تسير حسب ما رسم له من خطط أعدت لهذا الغرض مشيدا بتعاون أصحاب الحسينيات في مد أيدي التعاون لازالة أي مخالفات أو ملاحظات رصدتها فرق التفتيش التابعة  لقطاع الوقاية. وأوضح العميد المحميد بان النقاط الأمنية مزوده بعناصر تم فرزها لهذا الغرض وهي مزودة بالأجهزة والآليات والمعدات ومرتبطة مع غرفة العمليات التي تعتبر حلقة وصل مع مراكز الاطفاء القريبة من النقاط الأمنية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة