وطن النهار

قام المنسق العام للجان الأمنية الخاصة بالادارة العامة للاطفاء ومدير اطفاء محافظة مبارك الكبير العميد محمد المحميد مساء يوم امس بجولة تفقدية شملت عددا من الحسينيات للاطلاع على سير عمل نقاط الاطفاء الأمنية التي تم توزيعها على الحسينيات. وأكد العميد محمد المحميد عقب الجولة التفقدية على ان الجهوزية في الحسينيات تسير حسب ما رسم له من خطط أعدت لهذا الغرض مشيدا بتعاون أصحاب الحسينيات في مد أيدي التعاون لازالة أي مخالفات أو ملاحظات رصدتها فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية. وأوضح العميد المحميد بان النقاط الأمنية مزوده بعناصر تم فرزها لهذا الغرض وهي مزودة بالأجهزة والآليات والمعدات ومرتبطة مع غرفة العمليات التي تعتبر حلقة وصل مع مراكز الاطفاء القريبة من النقاط الأمنية.

