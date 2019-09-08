وطن النهار

أحيا مسجد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام الكائن بمنطقة العمرية، الليلة الخامسة من ليالي محرم، المخصصة لذكرى استشهاد مسلم بن عقيل الملقب بسفير الحسين صلوات الله وسلامه عليهما وتسليط الضوء على حياته التي كانت مليئة بالصبر والاخلاص لآل البيت عليهم السلام، حيث ارتقى المنبر الخطيب الحسيني سماحة السيد محمد الطويرجاوي الكربلائي، الذي استذكر بطولة ابن عم الحسين مسلم بن عقيل وموقفه البطولي في الكوفة، بعد أن أرسله الحسين الى الكوفة عندما قال عليه السلام في حقه: «أني باعث اليكم أخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوه».

في البداية، قال سماحة السيد محمد الطويرجاوي، أن ذكريات أهل البيت من أفراح وأتراح هي غذاء للروح، حيث تمر علينا المناسبات في مآتم الحسين طوال أيام السنة، مضيفا «ولو سجدنا لله شكرا طوال الدهر فلن نوفي من يقيم مأتم الحسين ولا نوفي الحسين ولا أهل البيت، لافتا الى أنه «لولا الحسين لما علمنا من ديننا شيئا ولا نملك من الرحمة والعاطفة ولا من الغيرة شيئا، فكل ما تعلمناه منهم لانهم قدوة للمجتمع».

وأكمل «اني حقيقة متألم جدا في قضية اطلعت علينا ولذلك اود التطرق بالحديث لألق بالحجة علينا جميعا، أولا ونحن جالسون في هذا المجلس نسأل من الله ان يتوب علينا وان يفتح لنا باب الاذن بالتوبة، والله عز وجل يذكر في القرآن الكريم «فتاب الله عليهم ليتوبوا»، اي أن الباب يفتح من الله ثم تتهيأ للعبد أسباب التوبة»، وعلينا أن نستفيد من مواقف وحياة واخلاق مسلم ومن عاشوراء ومن الحسين ومن كل المشاعر التي تقيم عزاء الحسين».

ومضى بالقول: ان «أهل البيت هم الانوار الساطعة والهداة الى الله، وفي هذه المناسبة اريد أن اذكر قصة عن صديق سيدنا يوسف عليه السلام، حيث عندما ألقوه اخوته في الجب انقطع خبر يوسف عليه السلام ولم يعلم عنه أحد فكان صديقه يبكي كثيرا على فراقه نظراً «للعشرة» التي كانت بينهما، وبعد مرور السنين الطويلة ظهر يوسف عليه السلام وسمع صديقه الذي عزم على ان يذهب اليه فقطع الطريق من كنعان الى مصر، وعند وصوله الى مصر قال غير من المناسب ان اصل يوسف خالي اليدين، فقصد السوق ليشتري له هدية، حتى دخل على النبي يوسف عليه السلام وبعد العناق قص عليه السلام لصديق قصته، ثم قام الصديق وقدم ليوسف الهدية، وفتح يوسف عليه السلام الهدية ووجدها مرآة، ثم تبسم يوسف فقال ما هذه، فقال صديقه والله قد جلت السوق بأكمله ولم أجد شيئا أجمل من وجهك اهديه اليك»، ابتسم يوسف وعلم المغزى من وراء الهدية وسجد لله شكرا».

وأضاف: «هنا أقول ان «المرآة اصدق صادق معك»، ولكن يجب ان تكون مرآة صافية ونقية حتى توضح الحقيقة، وليست مرآة تعكس غير الحقيقة، فهناك اناس على اساس انهم اصدقاء لكنهم لا يصدقون مع الصديق ويغشون الآخرين، لذا ورد في الحديث «المؤمن مرآة المؤمن»، موضحا أن مسلم بن عقيل قام بهذا الدور، حيث اصبح مرآة لاخلاق الحسين.

واستطرد الطويرجاوي بالقول: «أنبه نفسي والجميع، أن الانسان مرآة لمن ينتمي، وأهل البيت مرآة لله، ومسلم بن عقيل رسول الحسين لاهل الكوفة ورجل قائد ثروة وسفيرا، ولكنه لم يذهب ليقود معركة أو ان يقاتل، وانما ذهب سفيرا للسلام والدعوة ولتلبية الحق».

