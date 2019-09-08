وطن النهار

احيت الحسينيات الليلة السابعة من ليالي شهر محرم الحرام والتي خصصت لقمر بن هاشم ابي الفضل العباس عليه السلام حيث ارتقى المنبر في الحسينية الجعفرية الخطيب الشيخ هاني شعبان والذي استهل محاضرته بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (يوصيكم الله في اولادكم)، قائلا: «الوصية التي اوصى بها الله سبحانه وتعالى عباده جاءت في اية المواريث (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) وهذه الوصية في الآية القرآنية تنقسم الى قسمين قسم يمكن ان يطلق عليه التوجيه العام يتضمن ويتخلل جميع موارد اللطف والعناية من قبل الابوين في حق الابناء والقسم الثاني فيها وصية لعدم تجاوز الاب محبة ابنائه فيجعل هناك تفضيلا وتمييزا بينهم الا بما شرعه الله سبحانه وتعالى ووجه اليه».

واضاف: «نريد ان نتحدث عن الجانب الاول وهو للتوجيه في مسألة التوصية للابناء لماذا الشارع المقدس ولماذا التاريخ الحافل بالاحداث الجيدة الحسنة توجهنا للالتزام بتربية وتهذيب سلوك ابنائنا وما المراحل التي ينبغي ان تقطع تربويا حتى ينال الانسان نتاج تربيته وثمرة مهجته مشيرا إلى انه عندما نفتح نظرة شمولية على موازين التربية نرى أن الشارع المقدس لم يعتن فقط في مرحلة التوجيه التربوي انما جعل مقدمات لتربية الابناء من اللحظة التي وجه فيها الانسان لكي يختار لنفسه شريكة حياته ومن ثم يعتني باستنقائها واختيارها حتى تكون تلك الارض التي تحمل بذرته فإن كانت ارضاً طيبة تؤتي اوكلها كل حين بإذن ربها وان كانت خبيثة فيحتمل الانسان عاقبة اختياره السيئ لان الارض الطيبة لا تخرج الا الطيب والارض الخبيثة لا يخرج منها الا الخبيث وذلك في قوله تعالى (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا)».

ولفت شعبان الى انه لابد ان يهيئ الاب الساحة الاجتماعية والساحة التربوية والبيئة التثقيفية المناسبة التي بواسطتها يمكن ان يربي ولده تربية حسنة طيبة، مضيفا لهذا الشارع المقدس عني بالطفل لان العلم الحديث يقول مدى انطلاقة المرء في المستقبل مرهون باطلاقته الدنيا.

واوضح ان الشارع المقدس يؤكد في الجانب الآخر على توجيه الطفل لان قلبه يعتبر بمثابة الشريط المسجل الذي يسجل كل ما يراه امامه حيث ينعكس على سلوكه وشخصيته لذلك يجب على الاب ان لا يتصرف تصرفات مشينة لكي لا تنعكس على الطفل لانه في عمر التلقي هذه الوصايا التي يحث عليها الشارع المقدس في التعليم منذ الصغر لانه يعتبر كما قال امير المؤمنين عليه السلام (العلم في الصغر كالنقش في الحجر)، مضيفا بقوله: «الشارع المقدس يشير الى رابط سلوكي مهم وهو كل تصرف وكل عمل وكل حراك وكل صفة يظهرها الابناء في الساحة المجتمعية ما هي الا انعكاس لاصالة الابوين وحسن تربيتهما اي الولد يصبح كالمرآة التي تعكس الاب والام، ولهذا عندما قرر امير المؤمنين علي بن ابي طالب «عليه السلام» الهدف من الزواج ليس للرابط التقليدي لابد لكل رجل امرأة لهذا امير المؤمنين ذهب الى صاحب الاختصاص العالم بالانساب عقيل بن ابي طالب حيث قال له «يا عقيل جدلي امرأة ولدتها الفحول من العرب اتزوج بها فتلد لي غلاما فارسا ينصر ولدي الحسين في كربلاء، فقال ياعلي اين انت من فاطمة بنت حزام..».

ولفت شعبان الى ان ام البنين انشأت العباس على معرفة ائمة زمانه اسست فيه اواصر العقيدة واحترام السيادة حتى انه كان يفترس الاحداث ويلقاها قبل ان ينضج.

وذكر أن العباس سمي بساقي العطاشى عندما كان عمره بين الخمسة والسبعة اعوام حيث كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب «عليه السلام» كان يحدث الامامين الحسن والحسين -عليهما السلام- فكان ابو الفضل العباس يأتي ويقف بين ايديهم يسمع ماذا يقول الامام علي عليه السلام والحسن والحسين فاختفى لبرهة من الزمن ومن ثم دخل وهو يحمل قدحاً من الماء على رأسه دون ان يطلب منه احد وفجأة تعثر ووقع واريق الماء فحزت في نفس العباس فقام اليه امير المؤمنين عليه السلام وضمه الى صدره وقال بني عباس اتوجعت فأجابه لا فقال له بني ما سبب بكائك فقال الحسين عطشان فقال له امير المؤمنين ما ادراك بأن الحسين عطشان فقال رايته يبل شفتيه بلسانه ولعابه فذهبت لاحضر الماء له فضمه امير المؤمنين الى صدره وقال له بني انت حقا ساقي العطاشى.

واوضح شعبان أن تربية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام صنعت من ابي الفضل العباس بطلا مضيفا أن من اوجه هذه الشجاعة مافعله في صفين والنهروان وختم انعكاس تربيته الخالدة وفروسيته الراشدة يوم عاشوراء.

واختتم شعبان بقوله: «الروايات تقول ان اول المتقدمين في كربلاء بين يدي الامام الحسين عليه السلام كان ابو الفضل العباس ولكن الحسين عليه السلام كان يقول له (انت العلامة من عسكري وانت كبش كتيبتي فاذا ذهبت يؤول امرنا الى الشتات)، مضيفا انه عندما رأى ابو الفضل العباس عليه السلام اصحاب الحسين كلهم قتلوا واخوته وابناء اخوته قتلوا ايضا كان يستأذن الامام الحسين للخروج للقتال فلم يأذن له الامام الحسين الا عندما حضرت سكينة تحمل اخاها عبدالله الرضيع تطلب من عمها العباس الماء فبعدها اذن له الامام الحسين وذهب لجلب الماء وقاتل قتال الابطال حتى استشهد».

مفتاح البصيرة

وفي حسينية الرسول الاعظم الكربلائية افتتح الشيخ محمد جمعة محاضرته قائلا: «روي عن الامام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال (تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب الى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا) مشيرا الى أن امام الانسان خيارين للمعارف الدينية حتى يتفقه ويتعلم، الخيار الاول المتاح ان يتعلم المعارف الدينية والمسائل في الحد الادنى، المسائل التي يحتاجها اما عقائدية او احكام شرعية يلم بها وان لا يتعمق بها، و اما الخيار الثاني فهو ان الانسان يطلي السقف الاعلى مما يتمكن من تعلمه من المعارف الدينية والمسائل الشرعية مما يحتاجه او قد يحتاجه وهذا الانسان يكون مأموناً مستقبلا بانه صعب ان يسقط في المستقبل في هوة الشبهات».

ولفت جمعة الى أن الكثير من الشباب اليوم يسقطون في وحل الانحراف الديني والعقائدي مشيرا الى ان هؤلاء مشكلتهم بانهم انصاف مثقفين او راعوا الدين في السقف الادنى من التفقه والتعلم لهذا سقطوا في اول مواجهة لهم.

واوضح أن البصيرة هي عين القلب فالانسان يحتاجها لكي يكتشف ما لا يكتشفه بالحواس مؤكدا انه اذا الانسان تفقه واصبح لديه حصيلة من العلوم والمعارف يصبح لديه عين تبصر القضايا والاشياء على حقيقتها وتؤثر ايضا في عبادته.

واشار جمعة الى ان الائمة عليهم السلام حرصو على موضوع التعلم والتفقه ضمن ثلاثة مستويات مشيرا ان المستوى الاول هو عموم الناس فالانسان عندما يتفقه ويتعلم تصبح له لغه بينه وبين العالم، مؤكد ان اهل البيت عليهم السلام يريدون من المجتمع ان يرقى ويصبح بمستوى المعارف والعلم والقرآن والمسائل الشرعية مضيفا ان المستوى الثاني هو للاصحاب والى كل من ينتسب لمدرسة اهل البيت عليهم السلام وهذه الفئة يوصي بها اهل البيت عليهم السلام فإن شينهم على الائمة وخيرهم يلحق للائمة عليهم السلام فمدارس اهل البيت عليهم السلام تخرج اناساً يتفقهون.

وذكر جمعة أن: «المستوى الثالث هم الشباب من شيعة اهل البيت عليهم السلام لهم اهتمام خاص في روايات اهل البيت عليهم السلام فاذا كان الشاب لا يتفقه فسيفقد وجوده وكيانه وبصيرته فيجب ان تنتظم الحياة الفقهية والعلمية على نظام مدرسة اهل البيت عليهم السلام حتى يكون الانسان ثاقب البصيرة وعلى سقف عال من المعارف».

واشار الى أن العباس عليه السلام وصفه الائمة عليهم السلام بقولهم (لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة) مضيفا بانه عليه السلام كان من سادات فقهاء اهل البيت عليهم السلام، حيث اخذ العلم مباشرة من امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ومن الحسن والحسين عليهما السلام، مضيفا أن من محال عظمة ام البنين عليها السلام أنها ساعدت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على انشاء العباس كمشروع مدخر لنصرة الامام الحسين عليه السلام في كربلاء.

واختتم جمعة محاضرته بالتطرق الى حادثة استشهاد ابي الفضل العباس صاحب الليلة قائلا: «انه في يوم عاشوراء كانت قيادة جيش الامام الحسين عليه السلام بيد أخيه العباس ولما قتل أكثر أصحاب الامام الحسين (عليه السلام) أقبل العباس الى أخيه الحسين واستأذنه للقتال، فلم يأذن له، وقال: أخي أنت صاحب لوائي، فاذا غدوت يؤول جمعنا الى الشتات، فقال العباس: يا سيدي لقد ضاق صدري وأريد أخذ الثأر من هؤلاء المنافقين فقال له الامام الحسين عليه السلام اذن فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء فأقبل العباس وحمل القربة وتوجه نحو النهر ليأتي بالماء، مضيفا أنه وحينما وصل الى الماء وملأ القربة وأراد ان يشرب منه تذكر عطش الحسين واطفاله فرمى الماء من فمه وتوجه نحو خيام الامام الحسين (عليه السلام) حاملا قربة الماء فجعل الأعداء يرمونه بالسهام كالمطر حتى صار درعه كالقنفذ، ثم قطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب، فحاربهم وقاتلهم قتال الأبطال، وكان جسورا على الطعن والضرب فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة وضربه بالسيف على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله واستمر في القتال وجاءته السهام والنبال من كل جانب، وجاء سهم وأصاب القربة فأريق ماؤها، وضربه الأعداء بعمود من حديد على رأسه، فسقط على الأرض صريعاً، ونادى بأعلى صوته أدركني يا أخي وأقبل الحسين عليه السلام كالصقر المنقض حتى وصل الى أخيه فرآه صريعاً على شاطئ الفرات، فنزل عن فرسه ووقف عليه منحنيا، وجلس عند رأسه، وبكى بكاء شديدا، وقال: يعز والله علي فراقك، الآن انكسر ظهري، وقلت حيلتي، وشمت بي عدوي».

