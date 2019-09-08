إيمانيات

من الفضائل التي تميز بها الإمام الحسين (عليه السلام) فضيلة الصبر، حيث كان اسمه متألقاً في سماء الصبر والتضحية والإيثار والإخلاص والإباء والوفاء والأمانة، لم يعرف التاريخ شخصاً تحمّل المصائب والرزايا مثل الإمام الحسين (عليه السلام)، فالذي جرى في كربلاء من مصائب وما حصل في العاشر من محرم من ويلات لا يستطيع أن يتحمّله إنسان أو يصبر عليه مؤمن في مشارق الأرض أو مغاربها إلّا الإمام الحسين (عليه السلام).

ثورة الحسين (عليه السلام) عمّقت مبادئ الوفاء والاقتداء في الروح الإنسانية، بحيث احتلت موقعاً بارزاً في نهضة المجتمعات ورُقيها وأضحت مثلاً يحتذى به في الإخلاص والصدق والإخاء والروابط الإنسانية الأُخرى.

إنّ الذين يبحثون عن تعريف الصبر وتحديد مفهومه عليهم بمراجعة كربلاء والنظر بما جرى على الحسين (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) حتى يدركوا معنى الصبر على المصيبة، فالمصائب على الحسين (عليه السلام) كانت متنوّعة وهو صابراً محتسباً، قد قاتل الأعداء إلى آخر قطرة دم في بدنه وجاهد بروحه وبذل مهجته باحثاً عن رضوان الله وفضله ولم يرَ الجزع والضجر على رغم كلّ المصائب بل سقط إلى الأرض بعد أن هجموا عليه بالسيوف والرماح والحجارة، وهو يقول: «بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)».

رسمت واقعة كربلاء أجمل صور الصبر والصمود والثبات في سبيل العقيدة وتحمّل الصعاب، حتى أضحت سبباً لمجد وخلود تلك الملحمة، وكما قال الإمام عليّ (عليه السلام): «الصبر يهوّن الفجيعة»، فقد هانت بعين الحسين (عليه السلام) هذه المصيبة الجسيمة بفعل الصبر والصمود الذي تجسّد في يوم عاشوراء، لقد أنزل الله تعالى عليه الصبر بقدر التحدّيات والمصائب التي ألمت به، وصدق الإمام الصادق (عليه السلام) حين يقول: «إنّ الله ينزل الصبر على قدر المصيبة».

تعلّمنا من ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، القوّة والصبر في الكفاح وعدم الاستسلام للظالمين، لأنّ كربلاء هي ثورة في خطّ المعارضة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وهذه مسؤوليتنا جميعاً أن نعيش المعارضة لكلّ حالة انحراف ونمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوّل ميادين هذه المعارضة هي النفس لأنّ الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) يقول: «ميدانكم الأوّل أنفُسكم فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فجرّبوا معها الكفاح أوّلاً».

وفي ملحمة كربلاء كان الصبر مشهوداً في القول والعمل لدى سيِّد الشهداء (عليه السلام) الذي قال قائلهم: «فو الله ما رأيت مكثوراً (الذي أحاط به الكثير) قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جاشاً ولا أمضى جناناً منه (عليه السلام)، إن كانت الرجّالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب». فسلامٌ عليك يا صاحب الصبر العظيم الذي عجبت منه ملائكة السماء، أنت والله نورٌ ومصباحٌ يهتدي به المؤمنون وسفينة نجاة لكلّ مَن يريد الفوز في الدُّنيا والآخرة.

إنّنا اليوم بحاجة إلى وعي هادف يجعل حياتنا بعيدة عن عوامل الضعف والتوجيه، فلنتخذ من ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) دروساً في العمل والصبر والجهاد، متمسكين بقوله تعالى: (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 249).

