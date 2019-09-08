إيمانيات

علي الأكبر (عليه السلام) هو شاب يافع وفي أوّل ريعان الشباب وانفتاحه على الدُّنيا، ممتلىء بالحيوية والنشاط، ويمتلك القدرة الكافية للانخراط في الحياة الدنيوية بكلّ تفاصيلها، لكن من موقع كونه مؤمناً بالله سبحانه وتعالى، وملتزماً بأحكام الشريعة التي ملأت قلبه وعقله، فجعلته شاباً سوياً مستقيماً في سيرته وسلوكه، وتربّى في حِجر الإمام الحسين (عليه السلام) سبط النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنهل من علوم آل محمد ما كان عوناً له على معرفة الصراط المستقيم في هذه الدُّنيا، فلم يعش الشباب لذةً وعبثاً، وإنّما عاشه التزاماً ووعياً وانفتاحاً على الله وعلى الحياة فصار بذلك قدوةً ونموذجاً للشباب المسلم المؤمن الرسالي الذي يعتبر أنّ الحياة هبةً ونِعمة إلهيّة على الانسان أن يتعامل معها من موقع المسؤولية والأمانة التي ائتمنه الله عليها، ولهذا لم يكن شبابه ولم تكن فتوّته وعنفوانه مانعاً عنده من الالتحاق بركب أبيه الإمام الحسين (عليه السلام) في طريقه لإصلاح الأُمّة الإسلامية وإنقاذها من الأخطار الكبيرة.

كان عليّ الأكبر، كما يُروى، من أصبح الناس وجهاً، إلّا أنّه أيضاً كان يتميّز بأخلاقه التي كانت تشبه أخلاق جدّه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو ما عبّر عنه الحسين (عليه السلام) حين خرج الأكبر للقتال يوم عاشوراء، حيث قال: «اللّهمّ اشهدْ على هؤلاء القوم، فقد برزَ إليهم غُلامٌ أشبهُ الناسِ خَلقاً وخُلُقاً ومَنطِقاً برسولك، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك، نظرنا إليه».

أظهر عليّ الأكبر في كربلاء شجاعة عالية، وواجه الأعداء بقلب صلب وإيمان كبير، حتى سقط شهيداً بين يدي أبيه الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك في العاشر من محرّم من العام 61 للهجرة، ليكون بذلك أوّل شهيدٍ من أبناء الحسين وأهل بيته في كربلاء. وقد دُفن بجوار أبيه الإمام الحسين (عليه السلام) في الموضع المعروف بمدينة كربلاء. نعم، لقد آثر هذا العملاق الموت واستهان بالحياة في سبيل كرامته وعقيدته، كان مواسياً حريصاً صادقاً مع الإمام الحسين (عليه السلام)، وعليه فهو أوّل مَن اندفع بحماس من الهاشميين إلى حرب الأعداء، لم يبالِ بمجاهدة الظالمين.. فقد كان قوي العزيمة، لا تخونه إرادته ولا تلين عزيمته أو تضعف شكيمته، قوي البأس ثابت الجنان. صلب صامد على مصارع عصبة الأنصار، حتى أنّه شهد مصارعهم وكان يرثيهم ويؤبنهم مشتاقاً لما آلوا إليه.

قُتل علي الأكبر مدافعاً عن دينه وعقيدته بعد أن أدَّى واجبه بكلّ صدقٍ وإخلاص وحصل على الشهادة التي هي نِعمةٌ إلهيّة نادرة، نِعمة تقتضي شروطاً لابدّ من تحقيقها، إنّها تمثّل دفاعاً عن قضية عادلة، قضية بيع النفس لله سبحانه وتعالى.

بتلك الروحية الإيمانية الصلبة الصادقة الثابتة على الحقّ، وبذاك الوعي الرسالي المنفتح المشرق بنور الإيمان، وبالعزم المحمّدي العلوي الحسيني انطلق إلى أرض المعركة مجندلاً الأبطال وقاهراً الفرسان، لم ترعبه كثرتهم ولم يخف من قوّة سيوفهم، وظل يقاتل إلى أن سقط شهيداً في ميدان المعركة.. ففاضت روحه الشريفة شهيداً في سبيل دين الله وعظمة الإسلام، فصار خالداً بخلود كربلاء والحسين (عليه السلام)، وكُتِبَ اسمه في ديوان الخالدين كرمز من الرموز الإلهيّة الكبيرة العظيمة التي كلّما مرَّ الزمان عليها كلّما زادها تألُّقاً ووهجاً نورانياً يهتدي به السائرون في خطّ الجهاد والنضال، لأنّه صار من موقع فتوته وعنفوان شبابه الحجّة البالغة لله سبحانه وتعالى على كلِّ الشباب من أمثاله الذين لا يرقون إلى مقامه العالي حسباً ونسباً وعلماً ووعياً وإدراكاً ويقيناً. فالسلام عليه يوم وُلِد ويوم يبعث حيّاً.

