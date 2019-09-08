إيمانيات

علينا أن نقرأ الحسين (عليه السلام) رسالةً شاملة كاملة، فلا نقرأ الثورة من جانب واحد، من جانبها السياسي، أو من جانب المأساة. وعلى ضوء هذا، لا بدّ لنا من أن نجعل من عاشوراء ساحةً لتعميق الرّسالة وترسيخ الإسلام، ليكون النّاس مسلمين أكثر، وليكونوا ملتزمين أكثر، وليكونوا حاملين لرسالة الحسين أكثر.

وحتى في لحظات الوفاة لسيّد الشهداء.. لم يفكِّر في غربته أو في مأساته، وحتَّى في كلِّ الفجائع الّتي كانت تحيط به، بل كان يفكّر في الحقّ. وقد أوصى الحسين (عليه السلام) قبل أن ينطلق للقتال، ولده عليّ بن الحسين (عليه السلام) بوصيّة، فكان الحقّ أمامه، وكان يريد لمسيرة الحقّ أن تتحرَّك، وعلى الذين يلتزمون الحقّ أن يتحمّلوا كلّ مراراته، لأنّه حلو في عمقه، وإن كان مرّاً في طعمه.

خذوا الحسين (عليه السلام) في العقول فكراً يضيء الحقّ للنّاس، وخذوا الحسين في القلوب حبّاً يطرد الحقد عن النّاس، وخذوا الحسين في الحياة حركةً تبقى مع الله وفي خطّ الله، وعندما نحب الحسين فنحبّه حبّ الحقّ وحبّ الإسلام وحبّ العدل وحبّ الرّسالة، فستنفجر الدّموع من دون أيّة إثاراتٍ هنا وهناك، لأنّنا عندما نحبّ الحسين (عليه السلام) بعمقٍ، فسنبكيه بعمق، نبكيه بدموع الرّسالة، وبدموع القضيّة، وبدموع الولاء، وبدموع الحبّ.

إنّ ذكرى الإمام الحسين (عليه السلام) هي ذكر واسشعار للتوحيد، والقيم الانسانية والاسلامية، فعندما يكون الكلام عن الإمام الحسين (عليه السلام)، فهو كلام عن التضحية والايثار والجهاد في سبيل الله. وهو التوحيد بمعناه الاصيل والخالص والحقيقي، إذن فكربلاء وعاشوراء ليستا منفصلتين عن الاسلام والمعارف الاسلامية. وعلى مدى تاريخ الاسلام نشاهد كثيراً من الناس وعوا وقاموا ضد الظلم ينشرون الإصلاح بوحي من عاشوراء وشعاراتها ومواقفها. إنّ عاشوراء استراتيجية محددة لرفض الوضع الراهن، واستبداله بوضع اكثر عدالة وفاعلية وتطابقاً مع الاسلام ورسالة في الحياة.

