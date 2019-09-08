مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل انه لم يتم البدء بدراسة الجدوى التفصيلية الخاصة باطلاق مشروع المنطقة الصناعية البترولية جنوب البلاد، مشيراً في وثيقة حكومية حصلت «النهار» عليها الى انه تم عرض مشروع المنطقة الصناعية البترولية على الجهات المعنية، وتم اخذ الموافقة على تخصيص ارض المشروع، وبعد الانتهاء من اعداد الدراسة التفصيلية، سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لأخذ الموافقات المطلوبة للمشروع.

وذكر الفاضل رداً على سؤال برلماني انه سيتم تحديد الجدول الزمني للمشروع والمراحل التشغيلية بعد الانتهاء من الجدوى التفصيلية للمشروع، وعن الأسباب التي ادت لتأخير البدء في المشروع قال ان هناك عدة تحديات واجهت تنفيذ المشروع كتحديد الأرض وذلك حسب قرار تخصيصها، فأن الأرض حالياً تستخدم كمنطقة تشوين لأعمال مشروع في منطقة الزور، التابع للشركة الكيويتية للصناعات البترولية المتكاملة ولن تكون الأرض جاهزة حتى يتم الانتهاء من المشروع. واشار الى انه حسب الدراسة المبدئية والتي تم اعدادها في عام 2011 سيوفر المشروع ما يزيد عن 7000 فرصة عمل مباشرة، و3500 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع ان تتناسب 25 % من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية، وسيتم تحديد عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع ومدىة ملائمتها لسوق العمل الوطني بشكل ادق في دراسة الجدوى التفصيلية المزمع اعدادها. في سياق متصل نفى الفاضل وجود اي خطة لانشاء مصفاة نفطية في دولة كندا، مؤكداً ان هناك ميزانية تبلغ 3.283 مليارات دولار لانشاء مشروع للبولي بروبيلين في كندا.

