مال وأعمال

فجع القطاع النفطي أمس بفقده أحد أبرز رجالاته الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، وشغل الشيخ طلال منصب وكيل وزارة النفط بالوكالة، كما شغل عدداً من المناصب.

حيث مثل الشيخ طلال الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، كما حل عضواً في اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها النفطية، وعمل عضواً في مجلس إدارة كل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية. وشغل منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في قطاع التمويل والقروض الدولية في «البنك التجاري» بين 1996 و2003، ومدير ادارة شؤون المناقصات والتفتيش الميداني في وزارة النفط بين 2003 و2006، ووكيل «وزارة النفط» المساعد للشؤون الادارية والمالية. حصل على دبلوم في الائتمان المصرفي المتقدم من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية من مصر، ودبلوم في الإدارة المصرفية من الأكاديمية ذاتها، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية. في سياق متصل نعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح عن عمر يناهز 52 عاماً وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد. كما نعت قيادات القطاع النفطي الشيخ طلال، مشيرة الى انها فجعت بسماع خبر وفاة الأخ والصديق والذي عمل باخلاص لوطنه، واضعاً حب الكويت فوق كل اعتبار.

