مال وأعمال

شهد معرض الصين والدول العربية توقيع اتفاقيات تصل لـ 287 اتفاقية تبلغ 26 مليار دولار.

وكشفت اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من معرض الصين والدول العربية، اليوم السبت، عن توقيع 287 اتفاقا بقيمة اجمالية تصل الى 185?4 مليار يوان (26 مليار دولار) في المعرض المقام حاليا في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، وفقاً لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وذكرت اللجنة، ان الاتفاقيات المبرمة تغطي مشروعات في مجالات متعددة، ابرزها الزراعة الحديثة، التكنولوجيا الفائقة، تصنيع المعدات، البنية التحتية، السياحة، التعاون في القدرات وانشاء مناطق صناعية والرعاية الصحية عبر «انترنت بلس».

