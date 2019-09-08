مال وأعمال

قال تقرير متخصص إن السنة المالية 2018/2019، انتهت ،وبلغت المصروفات العامة الفعلية نحو 21.849 مليار دينار ، أي أعلى بنحو 349 مليون دينار ، قبل تعديل اعتمادات المصروفات، بالزيادة الى نحو 22.773 مليار دينار. وهذا المستوى، أعلى بنحو 2.601 مليار دينار ، أو بنحو 13.5% عن المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة لها 2017/2018، ومعها ولأول مرة اختفى الوفر الاعتيادي ما بين النفقات المقدرة والفعلية والبالغ معدلـــــــه 7.6% للسنـــــــوات الماليـــــــة 1993/1994-2017/2018. المؤشرات توحي بأن سياسات الاصلاح المالي ليست فقط حبراً على ورق، وانما تؤكد بأن السياسة المالية تسير باتجاه معاكس تماماً للاصلاح.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه ومع قرب بدء دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر في أكتوبر القادم، بدأت الحكومة تعلن عن استعدادها للتمادي في السير الى مزيد من انفلات السياسة المالية لمجرد ضمان استمرارها أو استمرار وزراء ضمنها، أي المضي قُدُماً في طريق اللاعودة لامكانات الاصلاح والتهيئة لارتفاع البطالة السافرة الحتمية لصغار المواطنين.

وفي الوقت الذي. يسود كل العالم توقعات بسيناريوهات اقتصادية متشائمة، فالعالم في أحسن الأحوال مقبل على حقبــة مــن النمـو المتباطـئ يقدره «صندوق النقد الدولي» -تقرير يوليو 2019- لعامي 2019 و2020 بنحو 3.2% و3.5% على التوالي ويخفضه مع كل تقرير جديد.

ذلك كما ذكرنا هو أفضل السيناريوهات المتوقعة، بينما هناك سيناريوهات تتزايد فرص تحققها تراوح ما بين ترجيح احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، أي تعرضه لحقبة من النمو السالب المحدود رقماً وزمناً، ويذهب بعضها الى ترجيح احتمال كساد طويل الأجل، وهو ما لا نرجحه، تلك الرسالة لم تصل بعد الى الكويت.

تلك النظرة المتشائمة لمستقبل أداء الاقتصاد العالمي يدعمها اشتداد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الأميركي والصيني)، ويدعمهما فوضى الاتحاد الأوروبي مع احتمال الخروج البريطاني غير المنظم منه، ويدعمهما عودة الفيدرالي الأميركي الى خفض أسعار الفائدة قلقاً من ضعف النمو الاقتصادي، ويدعمها استنفاذ أدوات السياسة النقدية في علاجات أزمة عام 2008، ويدعمها بلوغ الديون السيادية والخاصة في العالم لمستوى قياسي يعادل نحو 4 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي في عام 2018، أو نحو 330 تريليون دولار أميركي كما في نهاية عام 2018 وبزيادة بحدود الثلث عن مستواه في عام 2008 طبقا لـ «UNCTAD». وحال اقليمنا وضمنه الكويت أكثر سوءاً، فاضافة الى التأثير السلبي غير المباشر لكل العوامل السابقة، التوقعات تؤكد بأن مستقبل النمو الاقتصادي له سيكون الأضعف مقارنة بأقاليم العالم الأخرى، وأسعار النفط بنصف مستوى أسعار عام 2013، ولا يبدو مستقبلها واعداً، والمنطقة بكاملها في فوضى صراعات وخلافات عالية الكلفة رغم شحة الموارد الحالية.

ونكاد نجزم بأن بعضاً من الادارة العامة للبلد يعرف تلك الحقائق وتداعياتها الضخمة، ويعرف أن استدامة المالية العامة مع استمرار نهجها الحالي، مستحيلة، وان أكبر الضرر على البلد ناتج من السياسات المالية غير الحصيفة.

ونعتقد أنها تعرف أن أفضل السياسات والقرارات هي الاستباقية لاجتناب المخاطر قبل حدوثها وليس تلك التي تتعامل لاحقاً مع تداعياتها، ورغم ذلك، لا ترتقي سياستها سوى الى مستوى ردود الفعل، وفي الغالب الأعم، لا تنجح حتى تلك السياسات. كل ادارات العالم العامة قلقة حول المستقبل، لا استثناءات لاقتصاد كبير أو صغير فيها، ما عدا الادارة العامة الكويتية، تفكر وتقرر في اتجاه مختلف.

