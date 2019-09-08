مال وأعمال

تطرق تقرير الشال للأداء المقارن لأداء بعض الأسواق المالية المنتقاة، حيث كان أداء شهر أغسطس سالباً لمعظم الأسواق المنتقاة حيث حقق خلاله 13 سوقاً خسائر، بينما لم يحقق سوى سوق واحد مكاسب.

ورغم ذلك، ظلت حصيلة أداء الشهور الثمانية من العام الحالي هي تحقيق 12 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات أسعارها منذ بداية العام، بينما حقق سوقان فقط خسائر.

أكبر الخاسرين خلال شهر أغسطس كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو -8.2% هابطاً من المركز التاسع إلى المركز الثاني عشر، ليصبح أقل الأسواق الرابحة مكاسب منذ بداية العام وبحدود 2.5%. وحقق سوق دبي ثاني أكبر الخسائر خلال شهر أغسطس بفقدان مؤشره نحو -5.5%، وانخفضت مكاسبه منذ بداية العام من نحو 15.4% في نهاية شهر يوليو إلى نحو 9% مع نهاية شهر أغسطس.

واستقر السوق البريطاني في المركز الثامن في أدائه منذ بداية العام، ولكنه حقق خسائر بحدود -5% خلال شهر أغسطس. وأقل الخاسرين كان السوق الهندي بفقدان مؤشره نحو -0.4%.

الرابح الوحيد في شهر أغسطس كان سوق مسقط الذي كسب مؤشره نحو 6.5% في شهر واحد، هذه المكاسب خفضت خسائره منذ بداية العام لتصل إلى نحو -7.4% بنهاية شهر أغسطس من نحو -13% في نهاية شهر يوليو، ولكنه ظل أكبر الأسواق الخاسرة منذ بداية العام، وكانت آخر مكاسب شهرية للسوق العماني تعود إلى سبتمبر 2018.

وغيَر أداء شهر أغسطس قليلاً في ترتيب أداء الأسواق منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر، فتصدرت بورصة الكويت قائمة الأسواق الرابحة ضمن العينة وفقاً لمؤشرها العام، بمكاسب بحدود 17%، هابطة من مستوى 20.4% في نهاية شهر يوليو بسبب خسارة مؤشرها نحو -2.9% خلال الشهر. ورغم التأثير السلبي على الصين بسبب حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، كانت ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام في أداء الأسواق بمكاسب بنحو 15.7%، وخلف السوق الفرنسي في المركز الثاني بمكاسب بحدود 15.8%.

