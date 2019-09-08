مال وأعمال

ناقش تقرير الشال ما أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة في تقريرها حول «حجم التداول في السوق الرسمي «عن الفترة من 01/01/2019 إلى 31/08/2019 وفقاً لجنسية المتداولين» والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (38.1% للشهور الثمانية الأولى 2018) و41.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.8% للشهور الثمانية الأولى 2018). وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض كل من مشترياته ومبيعاته، فقد استحوذ على 30.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.3% للفترة نفسها 2018) و21% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%25.7 للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.642 مليار دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 26.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.3% للفترة نفسها 2018) و21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.8% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.421 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.187 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 233.600 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.8% للفترة نفسها 2018) و6.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9.2% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 376.880 مليون دينار في حين اشترى اسهماً بقيمة 347?209 مليون دينار.

