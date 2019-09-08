مال وأعمال

استقبل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وفداً من شركة «Xpress Money» العالمية المتخصصة بتحويل الأموال التي تعمل تحت مظلة منصة «Finablr»، للاحتفال بنجاح إطلاق وتنفيذ خدمة «بيتك إكسبرس» للتحويلات المالية الفورية عبر الحدود. وبناء على الشراكة بين الطرفين، يقدم «بيتك» هذه الخدمة المبتكرة المدعومة بـ (FLEX)، إحدى الحلول التي توفرها «Xpress Money».

وحضر خلال الحفل بالنيابة عن «بيتك»، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، فادي الشالوحي، ونائب مدير عام المنتجات للمجموعة، محمد غندور، ومدير عام الخدمات المالية الخاصة، عبد الله المجحم، والمديرة التنفيذية للمنتجات المصرفية والاستثمارية، نهال المسلم، فيما حَضَرَ عن «Xpress Money»، مسؤولون على رأسهم الرئيس التنفيذي للشركة، سوديش جيريان، ونائب رئيس الخدمات الرقمية(FLEX)، براساد كاتا، ومدير التسويق(MENASA)، فيفيك مينون، ورئيس الشركات الرئيسة والمصرفية، غاوتوم كانجيلال. وأضاف الشالوحي: «تتميز خدمة «KFH Xpress» لتحويل الأموال التي يوفّرها «بيتك» بالتعاون مع شركة «Xpress Money»، واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة عالمياً في تحويل الأموال، بأنها سهلة الاستخدام وآمنة وغير مكلفة وسريعة. وبإمكان العملاء تحويل أموالهم من أي مكان وفي أي وقت عن طريق استخدام (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الهاتف النقال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «Xpress Money»، سوديش جيريان: «شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 23% في التحويلات المالية الصادرة من الكويت مقارنةً مع العام الماضي وهو ما يعزز الطلب على الخدمات السهلة لتحويل الأموال في البلاد».

وأضاف: «تُمثّل شراكتنا مع «بيتك»، أحد رواد العمل المصرفي الإسلامي في العالم، خطوةً في الاتجاه الصحيح ضمن نطاق التحويلات المالية. ونظراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه «بيتك» و«Xpress Money» للعميل وحرصهما على توفير أفضل المنتجات والخدمات.

