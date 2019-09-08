مال وأعمال

المنامة - «كونا»: عقد وزراء المالية في كل من الكويت والامارات والبحرين ومساعد وزير المالية السعودي في المنامة «الاجتماع الخاص بالمتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي في البحرين».

وذكرت وكالة الانباء البحرينية ان الاجتماع عقد بحضور وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ووزير المالية الاماراتي عبيد الطاير ووزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة ومساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الرشيد وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.

وقال البيان ان الوزراء اطلعوا على الانجازات التي قامت بها البحرين من أجل تنفيذ مبادرات «برنامج التوازن» وفق الجدول الزمني المحدد لها.

واضاف انهم أشادوا بما تم تحقيقه من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي وحتى اليوم «والتي جاءت بفضل العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لجميع مبادراته».

وأوضح ان الوزراء اشاروا الى نتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي والذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.

وأضاف أنهم اشارو كذلك إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37?8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المئة خلال نفس الفترة.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة مشيدين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين في تنفيذ مبادرات البرنامج.

وكان وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات وقعوا في اكتوبر الماضي على الترتيبات الاطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وحكومة مملكة البحرين بالمساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة للبحرين . ومن ناحية اخرى، ارتفع الذهب خلال الشهر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة +7?53% حيث اتجه المستثمرون الى الاصول الآمنة بسبب الحرب التجارية المستمرة وضعف العملات.

