مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر اغسطس الماضي بلغ نحو 1?2 طن حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 57?9 ألف دينار (نحو 188 ألف دولار).

وقالت «التجارة» في بيان صحافي امس إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 1?050 كيلوغرام حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 52?5 ألف دينار (نحو 171 ألف دولار).

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 148?9 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 245?9 كيلوغراماً. وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 462?4 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 61 كيلوغراما.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 19 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 112?3 كيلوغراماً مشيرة إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 70 كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 3 آلاف دينار (نحو 9772 دولارا). وأضافت أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر اغسطس الماضي بلغت 100 كيلوغرام حصلت رسوما عنها بنحو 539 دينارا (نحو 1755 دولارا). وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 149 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 154 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1212 دينارا (نحو 3948 دولارا). وأشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضا 1107 عينات تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 162 معاملة لتدقيق وفحص الذهب في هذا الشأن لنحو 13?6 كيلوغراماً حصلت عنها رسوما بلغت 136 دينارا (نحو 447?3 دولاراً). يذكر أن الوزارة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.

