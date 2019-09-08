مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الرابع من سبتمبر الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز «الحصاد الإسلامي»، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا .

وقد أسفر السحب عن حصول الرابح أيمن عبدالله تيم على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : فجر عثمان السعيد، على عيسى العلى، بدر صالح العنزي، ريم احمد العنزي، ناصر عبدالله آبل ، سعاد أحمد دشتي، هدى شامخ الرشيدي، أمل جمعة جابر، حنان أحمد الكندري، لافي محسن السبيعي، زين العابدين محمد جراغ، نبيل يحي أيوب، عبيد مرضي العنزي، طيبة عبدالمحسن المنيس ، محمد وليد الأبرص، نصرة جعفر أحمد، فؤاد عبد المصطفى عبداللطيف ، أمينة حسن أحمد ، محمود حجي علي، أحمد كاظم عيسى.

وبهذه المناسبة، يتقدم البنك الأهلي المتحد بخالص التهنئة لعملائه الرابحين، مؤكدا أن هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظارهم .

يتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار. الجدير بالذكر أنه يمكن لغير العملاء فتح حساب الحصاد إلكترونيا كما يمكن تحويل الراتب على حساب الحصاد لمن يرغب فى ذلك من العملاء، ويمكن لعملاء الحساب الحصاد الإسلامي إصدار بطاقة سحب آلي فورا والسحب واستخدامها للسحب أو الإيداع فى أي وقت، علما بأن الحد الأدنى الواجب توفره في رصيد الحساب هو 100 دينار، والتي تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.

