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هيوستون - «رويترز» ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولارا للبرميل بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأميركي سيتصرف «بالطريقة المناسبة» لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم الذي يتعرض لضغوط من حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1 في المئة، لتسجل عند التسوية 61.54 دولاراً للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتا، أو 0.4 في المئة، عند 56.52 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو الوظائف في أميركا ومع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من تقدم دبلوماسي مؤخرا.

وقال بنك يو.بي.إس في مذكرة إن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بحوالي 900 ألف برميل يوميا فقط في 2019 و2020 .

وقال محللون إن توقعات أخرى لنمو الطلب جرى خفضها إلى حوالي مليون برميل يوميا من تقديرات سابقة بلغت نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وسجل برنت مكاسب لخامس أسبوع على التوالي مع صعوده 1.8 في المئة هذا الاسبوع في حين ينهي الخام الأميركي الأسبوع مرتفعا 2.6 في المئة، بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتلقى الخام الأميركي دعما إضافيا هذا الأسبوع بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي في ثالث أسبوع على التوالي من التراجع.

ويبقى انتاج النفط الأميركي قريبا من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من تسعة أشهر من الانخفاضات في عدد حفارات النفط النشطة. وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تباطأت عمليات الحفر لتسعة أشهر متتالية مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق بحوالي 10 في المئة هذا العام.

وفي تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 738 وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2017.

