مال وأعمال

«رويترز»: هبطت أسعار الذهب واحدا في المئة بعد تعليقات متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع تراجع التوظيف في قطاع التجزئة لسابع شهر على التوالي. وأرجع محللون موجة البيع في الذهب إلى تعليقات باول التي قال فيها إن الاقتصاد الأميركي يظهر أداء جيدا.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول 1507.35 دولارات للأوقية (الأونصة)، منخفضا 0.77 في المئة بعد أن هبط أكثر من واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.6 في المئة لتبلغ عند التسوية 1515.50 دولاراً للأوقية.

وقال محللون إن الذهب يلقى دعما من إجراءات تحفيزية من بنوك مركزية رئيسة مشيرين إلى أن المستثمرين يتوقعون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الشهر.

وأضافوا أن الشكوك التي تحيط بالروابط التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من تراجع النمو الاقتصادي العالمي وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم تعطي مزيدا من الدعم للمعدن النفيس.

وأسعار الذهب مرتفعة حوالي 17.6 في المئة عن مستواها في بداية العام.

