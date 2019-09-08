مال وأعمال

أعلن بنك «وربة» سحب السنبلة الاسبوعي الرابع والثلاثين بالإضافة إلى سحب السنبلة الخاص بالأطفال في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس. هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الرابع والثلاثين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: وفاء ريكان عبد الرحمن الخالدي ، شيخه مشعل طامي المطيري ، موزة فرج فالح الشمري ، علاء حسن علي الجابر ، ومحمد حمود سلمان العازمي. والجدير بالذكر أنه ولأول مره تم إضافة حساب السنبلة للأطفال إلى سحوبات السنبلة وهو حساب توفير للأطفال يتميز بعوائد تنافسية وسحوبات شهرية على جوائز مبتكرة للصغار وقد توج 3 فائزين هذا الشهر ، الرابحة الأولى برحلة شاملة أفراد الأسرة والإقامة في فندق La Pita الكائن في دبي باركس جوري عبدالعزيز شارخ العازمي، والرابح بالجائزة الثانية هو سالم جراح سالم براك الهيفي وهي عبارة عن اشتراك سنة في نادي فلكس والفائزة الثالثة نور محمد علي الشافعي باشتراك لمدة سنة في أحد النوادي المشاركة.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. يستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1000 دينار لكل منهم ، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين، ويكون من نصيب الرابح الأول 100 ألف دينار كويتي ، وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser VXR.

