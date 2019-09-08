مال وأعمال

اكد تقرير «Ofeed» ان الاقتصاد الأميركي شهد خلال الأسبوع الماضي صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي أوضحت أوضاع الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل تطورات جديدة في أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

أعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تواصل كبير المفوضين لديها مع الممثل التجاري الأميركي وتوصلوا لتحديد اتفاق خلال اجتماع في واشنطن في أكتوبر القادم.

من ناحية أخرى كانت قد شهدت الحرب التجارية تصعيداً أخيراً يوم الأحد الماضي، عندما قامت الولايات المتحدة الأميركية والصين بتبادل جولة جديدة من فرض التعريفات الجمركية على سلع بعضها البعض، مما كان له دور كبير في إعادة بث المخاوف من جديد للأسواق العالمية بشأن ازدياد التبعات السلبية للحرب التجارية على الاقتصاد العالمي من ارتفاع نسبة التباطؤ بالإضافة إلى زيادة احتمالية اتجاه الاقتصاد الأميركي نحو الركود.

انكماش القطاع الصناعي

بيانات القطاع الصناعي عن الولايات المتحدة الأميركية أظهرت انكماشاً للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فقد سجل مؤشر معهد التزويد الصناعي انكماشاً بقيمة 49.1 خلال شهر أغسطس وكانت القراءة السابقة والتوقعات بقيمة 51.2، يذكر ان قراءة المؤشر فوق 50 تعد نمواً للقطاع والقراءة تحت 50 تشير إلى الانكماش.

بينما استطاع مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات خلال شهر أغسطس تسجيل نمو بقيمة 56.4 وكانت القراءة السابقة بقيمة 53.7.

أعلن الاقتصاد الأميركي بيانات عن تقرير الوظائف خلال شهر أغسطس، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر تعيين وظائف جديدة أقل من المتوقع، بينما استقرت معدلات البطالة دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة.

بيانات الوظائف الجديدة أظهرت تعيين 130 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات بقيمة 163 ألف وكانت القراءة السابقة بقيمة 159 ألف بعد أن تم تعديلها من 164 ألف.

من جهة أخرى استقرت معدلات البطالة عند المستوى 3.7 في المئة دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع مؤشر متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المئة وكانت التوقعات والقراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من العملات الرئيسة انخفض الأسبوع الماضي متأثرا ببيانات قطاع العمالة الضعيف وسجل ادنى مستوياته عند 98.01 بعد أن سجل اعلى مستوى منذ شهر مايو 2017 عند 99.31.

أزمة البريكست

استطاع الجنيه الإسترليني أن يستعيد نشاطه من جديد خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكتوبر من عام 2016، معتمداً في ذلك على فوز مشرعين البرلمان البريطاني في حربهم مع حكومة بوريس جونسون، حيث تقدموا في التصويت البرلماني الذي من شأنه سيفتح المجال أمام تأخير عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر القادم.

على صعيدٍ آخر، تُشير معظم التوقعات الحالية إلى سعي مشرعين البرلمان البريطاني في عرض مشروع قانون اليوم من شأنه أن يعرقل عملية إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم، الأمر الذي من شأنه أن يدفع جونسون وحكومته لإجراء انتخابات مبكرة.

تأجيل الخروج

كان قد صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق أن المملكة المتحدة لا توجد لديها أي نية في تأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر له في شهر أكتوبر القادم، وأضاف جونسون دعوة إلى أعضاء البرلمان البريطاني بعدم تمرير أي تشريع يقوم بدوره في عرقلة إتمام البريكست في موعده.

كانت لهذه التطورات تأثير حاد على مستويات الجنيه الإسترليني فقد سجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2016 مطلع الأسبوع الماضي عند المستوى 1.1958 مقابل الدولار قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد ليسجل اعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 1.2353 .

عودة الإسترليني إلى الانتعاش يأتي بعد نجاح المعارضين في البرلمان البريطاني في إيقاف الحكومة البريطانية عن إصرارها للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والآن أصبح التأجيل حتى نهاية يناير 2020 هو الاقتراح الأقرب بمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي.

الأدنى مستوى

تراجع الين الياباني مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي وسجل ادنى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك في ظل تراجع الطلب على الين كملاذ آمن في الأسواق المالية بعد التفاؤل بشأن عودة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني خلال الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوى منذ خمسة أسابيع عند 107.23 بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 106.08.

توصل الصين والولايات المتحدة إلى العودة إلى المفاوضات التجارية من جديد خلال شهر أكتوبر ساعدت على عودة التفاؤل إلى الأسواق من جديد، وهو الأمر الذي قلل من الطلب على الين الياباني كملاذ آمن في الأسواق المالية. توقعات الأسبوع المقبل

سيكون المتابعون للأسواق العالمية على موعد مع عدد من الأحداث والبيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، حيث سيتم سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتحديد سعر الفائدة بينما ستصدر بيانات اقتصادية ذات أهمية مرتفعة من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتابع الأسواق آخر تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اتفق الطرفان على بدء المحادثات مرة أخرى.

الحرب التجارية تتحكم

في الدولار

ذكر التقرير الاسبوعي ان تحركات الدولار ستعتمد على بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، بالإضافة إلى أي تطورات متعلقة بالحرب التجارية مع الصين.

ستصدر الولايات المتحدة عدد من التقارير التي تتضمن القطاع الصناعي واعانات البطالة وثقة المستهلكين، لكن تقرير مبيعات التجزئة قد يحظى باهتمام كبير حيث يعكس بشكل كبير حجم إنفاق القطاع العائلي على السلع والخدمات.

تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المئة في شهر أغسطس بعد تسجيل ارتفاع بمقدار 1.0 في المئة في شهر يوليو.

بينما قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر أغسطس والتسارع إلى 1.9 في المئة من 1.8 في المئة على أساس سنوي.

تجدر الإشارة أنه أية تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية.