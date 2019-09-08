مال وأعمال

ذكر التقرير ان اليورو سيكون رهن تصريحات البنك المركزي الأوروبي، حيث سيجتمع صناع السياسة النقدية هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة.

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة ولكن قد يقوم المركزي الأوروبي بالإفصاح عن خطط تحفيزية جديدة لدعم النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو.

الأسواق ستنتظر من المركزي الأوروبي آخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو وذلك في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي والمخاطر التجارية العالمية وكذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من الممكن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو خاصة بعد التراجع الأخير في قطاع الصناعة وتزايد مخاطر وقوع الاقتصاد الألماني في ركود اقتصادي.

في حالة إذا ما قام المركزي الأوروبي ببدء برنامج شراء السندات وقام بتخفيض توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو فمن المفترض أن يؤثر ذلك سلبا على العملة الموحدة.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فسيركز المستثمرون على بعض البيانات الهامة الصادرة من منطقة اليورو والتي تشمل الانتاج الصناعي والثقة في الاقتصاد والميزان التجاري.

