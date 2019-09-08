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مال وأعمال

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تراجع الذهب وارتفاع النفط


تراجع الذهب مع انخفاض حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ولكنه ظل يتداول فوق المستوى النفسي المتواجد عند 1500 دولار للأونصة. دفعت أيضا البيانات المتفائلة المتعلقة بالوظائف الخاصة بالقطاع الخاص وقطاع الخدمات من الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار الذهب بنسبة 2 في المئة يوم الخميس الماضي. ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على البيانات الأميركية وآخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية الصينية.
فيما يتعلق بالنفط، فقد شهد بعض الارتفاعات في الأسبوع المنصرم بعد أن أظهرت بيانات وكالة الطاقة الأميركية (EIA) انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأسبوع الماضي، فضلا عن حالة التفاؤل بعد أن اتفقت الصين والولايات المتحدة على عقد محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر في واشنطن.
ستعتمد تحركات أسعار النفط على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق في حالة حدوث أية مستجدات في المفاوضات الأميركية الصينية وتقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.


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