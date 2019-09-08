مال وأعمال

شاركت مجموعة الياقوت مع 6 من أكبر المكاتب بالشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية البرنامج التطويري الذي تقيمه مجموعة «ليكسس نيكسس» وذلك في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة قال رئيس مجموعة الياقوت القانونية وممثل المجموعة في الاجتماعات خليفة الياقوت في البرنامج القانوني الذي تنظمه المجموعة انه نظراً للعلاقة الاستراتيجية التي تربط ليكسيس نيكسيس بمجموعة الياقوت القانونية أن الزيارة تستهدف ربط القضايا الاقتصادية المحلية بأحدث التطورات العالمية المعمول بها وتكييفها بالشكل القانوني . واضاف الياقوت في بيان صحافي أن الزيارة تتضمن مقابلة مسؤولين في البورصة وأسواق المال الأميركية لشرح طرق الاكتتاب وطرح الأسهم والتداول والإجراءات القانونية المتخذة من قبلهم، مضيفاً أنه ستتم زيارة مركز التحكيم الدولي في نيويورك ومعرفة آخر التطورات والقوانين في التحكيم التي تم تشريعها في أميركا والتحدث عن التجربة الكويتية. وأوضح الياقوت قائلاً من بين برنامج الزيارة في اليوم الأول لقاءات مع ممثلي البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن ، يعقبها جلسة حوارية مع اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في اليوم التالي ثم لقاء ممثلي غرفة التجارة الأميركية الفيدرالية القطاع الدولي- ثم لقاء غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وحوار مع الخبراء الحكوميين ومجموعة كيانات القطاع الخاص. وأشار إلى أن مجموعة الياقوت القانونية بمشاركتها الفاعلة في هذا البرنامج التطويري ضمن كبرى المكاتب القانونية في الولايات المتحدة الأميركية تعمل على الاستفادة من التطورات الأخيرة التي شهدتها القضايا الاقتصادية ذات الصبغة المالية ومعرفة طرق العلاج القانونية التي يمكن تطبيقها في واقع الاقتصاد المحلي الذي شهد ولا يزال طفرة تشريعية وقانونية ملموسة تستهدف في مضمونها تحسين بيئة الأعمال. واختتم خليفة الياقوت تصريحه إن البرنامج سيشهد أيضاً إجتماعاً مع أعضاء مجالس إدارة جمعية المحامين الأميركية والتعرف على دورهم في تطوير القوانين والتشريع ، بالإضافة إلى الاجتماع مع أكبر 5 مكاتب محاماة في أميركا لتبادل الخبرات والتعاون المهني ما بين المكاتب والشركات المشاركة.

