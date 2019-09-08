مال وأعمال

زيوريخ - «رويترز»: قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأميركي سيواصل التحرك بالطريقة المناسبة لدعم نمو اقتصادي هو الآن في عامه الحادي عشر، مكررا تعهدا أعتبرته الأسواق المالية إشارة إلى مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

ومتحدثا في جامعة زوريخ السويسرية، قال باول «واجبنا هو أن نستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وذلك ما سنواصل عمله».

وأضاف أن الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي من غير المرجح أن ينزلقا إلى ركود لكنهما يواجهان مخاطر وعوامل غير مواتية، بما في ذلك الشكوك التجارية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو تموز فيما وصفه باول بأنه تحرك وقائي وسط تزايد الشكوك بشأن سياسات التجارة وتباطؤ عالمي.

ومنذ ذلك الحين تزايدت الشكوك التجارية مع قيام كل من واشنطن وبكين بفرض رسوم جمركية على واردات من الطرف الآخر في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنهما اتفقتا على عقد محادثات على مستوى عال في مطلع أكتوبر.

