مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض الأميركي لاري كودلو إن المحادثات التجارية الاخيرة مع الصين كانت جيدة موضحا ان جولة المفاوضات المقبلة مع بكين ستشمل جميع القضايا.

واضاف كودلو في مقابلة مع شبكة (سي.ان.بي.سي) الاخبارية الأميركية أن اتصالا هاتفيا جرى الليلة قبل الماضية بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر «سار بشكل جيد» معتبرا أن «ذلك أمر مهم». وذكر أن مفاوضين تجاريين من الطرفين الاميركي والصيني سيلتقون في واشنطن للتحضير لجولة المفاوضات المقررة في العاصمة الأميركية نهاية سبتمبر الجاري.وفي مقابلة أخرى مع قناة (فوكس نيوز) الأميركية قال كودلو «يمكنكم أن تطمئنوا كل شيء سيكون على الطاولة.

كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قال في تغريدة على موقع (تويتر) إن الصين تمر بأسوأ سنواتها على الاطلاق مضيفا أن «المليارات تتدفق إلى الولايات المتحدة» من الرسوم الجمركية على الصين.

