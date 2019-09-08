مال وأعمال

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يوليو عن الأسواق المالية، ان الكويت وقعت عقوداً قيمتها 358 مليون دولار لتطوير مدينة المطلاع السكنية، وهو أحد أكثر المشاريع السكنية حيوية في البلاد، وفق ما ذكرته «كونا» في تقرير يغطي عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال تطوير الطرق في المشروع السكني.

وفي الجانب السعودي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي إنتعاشه بعد أن تراجع في عام 2017 مدعوماً بإنفاق حكومي غير مسبوق بهدف تطوير وتحفيز القطاع الخاص بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وبناءاً على تقرير البنك الوطني، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة القطاع غير النفطي إلى 3.2 في المئة في عام 2021 حيث أن الحكومة السعودية تكثف جهودها لدعم الاقتصاد السعودي بطرق متنوعة، في الإمارات العربية المتحدة، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (WAM).

خفض الفائدة

أن الإمارات ستفرض ضريبة انتقائية بنسبة 100 في المئة على منتجات التدخين الإلكترونية وضريبة بنسبة 50 في المئة على المشروبات المحلاة ابتداءً من الأول من شهر يناير 2020.

وفي قطر، خفض البنك المركزي القطري سعر الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75 في المئة في شهر أغسطس، مستندا في قراره على التطورات الاقتصادية المحلية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وفي عُمان، لايزال الاقتصاد العماني في المراحل الأولى من الإنتعاش، ومن المتوقع أن يشهد نمواً ضعيفًا بنسبة + 2.8 في المئة في عام 2019، منخفضا من + 3.3 في المئة في عام 2018 ولكن مرتفعا بنسبة 0.9 في المئة في عام 2017.

وفقًا لما ذكره تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) فإنه من المتوقع أن تواصل سلطنة عمان جهودها في مجال التنويع الاقتصادي لدفع عجلة النمو في اقتصادها حيث تطلق المرحلة الثانية من استراتيجيتها الصناعية والتي تهدف إلى تحديد السياسات والأدوات اللازمة للتنفيذ. وفي البحرين، و وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، قدرت الحكومة عجز موازنتها مايقارب مليار دولار في النصف الأول من عام 2019.

توترات الحرب

شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق العالمية انخفاضاً بنسبة -2.24 في المئة بسبب توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

أما في الأسواق المتقدمة، سجل مؤشر FTSE 100 أسوء أداءً يليه مؤشر Nikkei 255 ومؤشر البورصة الألماني.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، سجل مؤشر S&P 500 انخفاضاً بنسبة -1.81 في المئة بسبب الحرب التجارية المستمرة مع الصين حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزيد التعريفات الجمركية على البضائع الصينية والتي تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار من 25 في المئة إلى 30 في المئة وذلك في الأول من شهر أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق تعريفات أخرى مخطط لها وتبلغ 15 في المئة على الصادرات الصينية بقيمة 300 مليار دولار.

وفي المملكة المتحدة، كان مؤشر FTSE 100 هو الأسوأ أداءً حيث انخفض بنسبة -5.0 في المئة وسط المخاوف المستمرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وافقت الملكة على خطة بوريس جونسون لتعليق البرلمان، مما زاد من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا، انخفض مؤشر البورصة الألماني بنسبة -2.05 في المئة ما أثر سلباً على البلاد لعدم وضوح الرؤية وحرب تضخيم التعرفة الجمركية المستمر على الشركات المصنعة.

تشاؤم المستثمرين

في اليابان، انخفض مؤشر NIKKEI 25 بنسبة -3.80 في المئة، متأثراً بتشاؤم المستثمرين بسبب النزاعات التجارية المتزايدة بين اليابان وكوريا الجنوبية، والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

أما في الصين، فقد انخفض مؤشر Shanghai Composite بنسبة -1.58 في المئة نتيجة لردة فعل الصين على قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على سلعها وذلك بعد فرض تعريفات جديدة على السلع الأميركية تتراوح بين 5 في المئة و10 في المئة والتي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، واصلت أسعار النفط انخفاضها خلال الشهر حيث انخفض خام غرب تكساس (WTI) بنسبة -6.02 في المئة ليغلق عند 55.1 دولاراً للبرميل، وتراجع خام برنت (Brent) بنسبة -8.21 في المئة ليغلق عند 59.3 دولاراً للبرميل.

كما انخفضت الأسعار بعد أن أدت الحرب التجارية الأميركية الصينية المتصاعدة إلى انخفاض الثقة في الاقتصاد العالمي وأثارت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

